کشف ۷۰۰ کیلوگرم گیاهان دارویی قاچاق در رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان در راستای برخورد با فعالیتهای غیرقانونی، حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت نیسان حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.
در بازرسی از خودرو، مقدار تقریبی ۷۰۰ کیلوگرم انواع گیاهان دارویی که بهصورت غیرمجاز برداشت شده بود، کشف شد.
در همین رابطه یک نفر دستگیر و پس از انتقال به مقر انتظامی و تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.
پلیس لرستان با تأکید بر اینکه برداشت بیرویه و غیرمجاز گیاهان دارویی، ضربهای جبرانناپذیر به منابع عظیم خدادادی، مراتع ملی و محیطزیست استان وارد میکند، تصریح کرد: برخورد با متخلفان این حوزه همواره در دستور کار پلیس قرار دارد و اجازه نخواهیم داد سودجویان با تخریب طبیعت و سرمایههای ملی، سلامت و آینده زیستبوم منطقه را به مخاطره بیندازند، از شهروندان درخواست میشود هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه را بلافاصله از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.
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