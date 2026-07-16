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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

۲۰ آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس لرستان افزوده می‌شود

۲۰ آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس لرستان افزوده می‌شود

خرم‌آباد - ۲۰ آمبولانس جدید و یک خودروی فرماندهی به ناوگان اورژانس لرستان افزوده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک توسعه ناوگان و زیرساخت‌های اورژانس لرستان با حضور رئیس سازمان اورژانس کشور، استاندار لرستان و... در محل سازمان اورژانس کشور برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت ناوگان اورژانس استان، نیازهای زیرساختی و راهکارهای توسعه خدمات فوریت‌های پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی برای تقویت توان عملیاتی اورژانس لرستان به تصویب رسید.

بر اساس مصوبات این جلسه، تأمین ۲۰ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی با مشارکت سازمان اورژانس کشور و استانداری لرستان در دستور کار قرار گرفت. همچنین تجهیز ناوگان، توسعه زیرساخت‌ها و پیگیری احداث یک پایگاه جدید اورژانس از دیگر محورهای مورد توافق بود.

کد مطلب 6889706

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