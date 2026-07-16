به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی در آیین افتتاح پروژههای آموزشی شهرستان تنکابن با تأکید بر اینکه توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دو راهبرد اصلی این وزارتخانه است، گفت: دولت با تمام توان در مسیر خدمت به مردم، تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی، توسعه هنرستانها، تقویت زیرساختهای آموزشی و فرهنگی و بررسی ایجاد دانشگاه فرهنگیان در غرب مازندران گام برخواهد داشت.
وی با قدردانی از دعوت و پیگیریهای سیدشمسالدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: خوشحالم که توفیق حضور در جمع مردم شریف، مؤمن، انقلابی و مهماننواز این منطقه را پیدا کردم و از نزدیک شاهد اقدامات ارزشمند انجامشده در حوزه آموزش هستم.
وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دانشآموز، فرماندهان شهید و شهدای اخیر کشور افزود: ملت ایران در روزهای سخت بار دیگر وحدت، همدلی، ایثار و انسجام خود را به نمایش گذاشت و مردم استان مازندران نیز با میزبانی شایسته از میلیونها هموطن، جلوهای ماندگار از فرهنگ ایرانی و اسلامی را به نمایش گذاشتند.
کاظمی با قدردانی از خیران مدرسهساز تصریح کرد: خیران تنها مدرسه و درمانگاه نمیسازند، بلکه فرهنگ مسئولیتپذیری، نوعدوستی و عمل صالح را در جامعه نهادینه میکنند و این سرمایهای ماندگار برای آینده کشور است.
وی با اشاره به اولویتهای وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز دو مأموریت اصلی ما تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است و صرفاً به دنبال ساخت فضاهای آموزشی نیستیم، بلکه کیفیت آموزش، توسعه امکانات و افزایش بهرهوری مدارس نیز به همان اندازه اهمیت دارد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حمایت ویژه رئیسجمهور از این حوزه افزود: حتی در شرایط دشوار کشور نیز مسعود پزشکیان شخصاً مسائل آموزش و پرورش را پیگیری میکند و یکی از نخستین دستورهای وی، تقویت زیرساختهای سامانه «شاد» و افزایش ظرفیت سرورهای این سامانه بود تا خدمات آموزشی بدون وقفه ادامه یابد.
کاظمی با تأکید بر نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش به غرب مازندران اظهار کرد: برای تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی، توسعه فضاهای ورزشی، احداث زمینهای چمن مصنوعی، تجهیز هنرستانها و رفع نیازهای آموزشی شهرستانهای تنکابن، عباسآباد و رامسر برنامهریزی ویژهای انجام شده است.
وی همچنین از اختصاص اعتبارات جدید برای توسعه زیرساختهای آموزشی خبر داد و گفت: در مرحله نخست، پنج میلیارد تومان برای تجهیز امکانات آموزشی و آزمایشگاهی درمانگاه فرهنگیان اختصاص مییابد و حداقل ۱۰ میلیارد تومان نیز برای توسعه و تجهیز پژوهشسرای تنکابن در نظر گرفته شده است.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رویکرد این وزارتخانه تنها آموزشی نیست، افزود: محور اصلی فعالیتهای فرهنگی ما توسعه فرهنگ نماز، قرآن، هویت دینی و انقلابی، تقویت باورهای نسل جوان و کاهش آسیبهای اجتماعی است و در این زمینه نیز از برنامههای فرهنگی شهرستان حمایت خواهیم کرد.
کاظمی درباره مطالبه ایجاد دانشگاه فرهنگیان در غرب مازندران نیز اظهار کرد: این موضوع با جدیت بررسی خواهد شد و هفته آینده تیمی از دانشگاه فرهنگیان برای بررسی میدانی ظرفیتها، امکانات، اعضای هیئت علمی و شرایط لازم به منطقه اعزام میشود تا پس از طی مراحل قانونی، موضوع در هیئت امنای دانشگاه مطرح و پیگیری شود.
وی در پایان با تقدیر از همراهی مسئولان، خیران و مردم منطقه خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش خود را متعهد به حمایت از توسعه آموزشی غرب مازندران میداند و با همکاری نمایندگان مجلس، مسئولان استانی و خیران، مسیر توسعه آموزش، کیفیتبخشی و تحقق عدالت آموزشی را با قوت ادامه خواهد داد.
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