به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی منطقه مرزی اینچهبرون با حضور علیاصغر طهماسبی به بهرهبرداری رسید.
استاندار گلستان در آیین افتتاح این پروژه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، بهویژه شهید دانشآموز «ماکان نصیری» از شهرستان میناب، این نیروگاه را به نام و یاد این شهدا افتتاح کرد.
طهماسبی با اشاره به توسعه زیرساختهای تولید انرژیهای تجدیدپذیر در استان، اظهار کرد: روند احداث نیروگاههای خورشیدی در گلستان با شتاب ادامه دارد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، هر هفته یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود سه مگاوات در استان آماده افتتاح و بهرهبرداری خواهد شد.
وی توسعه نیروگاههای خورشیدی را گامی مؤثر در افزایش سهم انرژیهای پاک، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تقویت زیرساختهای تولید برق در استان عنوان کرد.
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