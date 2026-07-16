  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی اینچه‌برون به بهره‌برداری رسید

نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی اینچه‌برون به بهره‌برداری رسید

گرگان- نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی منطقه مرزی اینچه‌برون با حضور علی‌اصغر طهماسبی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه نیروگاه خورشیدی ۳.۲ مگاواتی منطقه مرزی اینچه‌برون با حضور علی‌اصغر طهماسبی به بهره‌برداری رسید.

استاندار گلستان در آیین افتتاح این پروژه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه شهید دانش‌آموز «ماکان نصیری» از شهرستان میناب، این نیروگاه را به نام و یاد این شهدا افتتاح کرد.

طهماسبی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در استان، اظهار کرد: روند احداث نیروگاه‌های خورشیدی در گلستان با شتاب ادامه دارد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر هفته یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود سه مگاوات در استان آماده افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را گامی مؤثر در افزایش سهم انرژی‌های پاک، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تقویت زیرساخت‌های تولید برق در استان عنوان کرد.

کد مطلب 6889895

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها