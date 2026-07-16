سجادی: تأمین زمین مناسب کلید حل مشکلات نهضت ملی مسکن است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار کرد: مشکلات موجود در اجرای نهضت ملی مسکن تنها مربوط به یک شهرستان نیست و بخش زیادی از آن به شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت و چالش‌های نظام مالی این طرح بازمی‌گردد.

وی افزود: با وجود تأکید دولت بر اجرای این طرح، باید پذیرفت که شرایط تورمی و مشکلات موجود، هم متقاضیان و هم پیمانکاران را با دشواری‌هایی مواجه کرده و نیازمند تصمیم‌گیری و مدیریت جدی‌تر است.

ضرورت اصلاح نظام مالی نهضت ملی مسکن

فرماندار سنندج با اشاره به وضعیت اقتصادی متقاضیان دهک‌های پایین جامعه گفت: بسیاری از متقاضیان توان تأمین آورده‌های مورد نیاز را ندارند و حتی برخی از آنها امتیاز خود را با مبالغ اندک واگذار کرده‌اند.

سجادی ادامه داد: باید در نظام مالی نهضت ملی مسکن بازنگری شود و نقش بانک‌ها در تأمین منابع و تسریع روند اجرای پروژه‌ها پررنگ‌تر شود.

وی با انتقاد از همکاری نکردن برخی بانک‌ها اظهار کرد: متأسفانه برخی بانک‌ها حتی در جلسات شورای مسکن حضور پیدا نمی‌کنند، در حالی که تعیین تکلیف پرونده‌های متقاضیان و پرداخت تسهیلات، نیازمند همکاری جدی شبکه بانکی است.

تأمین زمین باید از مسیر برنامه‌ریزی شهری دنبال شود

فرماندار سنندج با اشاره به مشکلات ناشی از انتخاب برخی اراضی برای اجرای پروژه‌های مسکن گفت: وقتی زمین‌هایی با هزینه بالای آماده‌سازی و اجرای زیرساخت انتخاب می‌شوند، قیمت تمام‌شده واحدها افزایش پیدا می‌کند و توان پرداخت متقاضیان کاهش می‌یابد.

سجادی افزود: باید ظرفیت زمین‌های داخل محدوده شهری، نواحی منفصل و اراضی دارای قابلیت توسعه مورد توجه قرار گیرد و صرفاً به توسعه در مناطق پرهزینه و دشوار اکتفا نشود.

وی با بیان اینکه توسعه شهری نیازمند آینده‌نگری است، گفت: استفاده از ظرفیت زمین‌های مناسب می‌تواند از افزایش هزینه‌ها و بروز مشکلات در پروژه‌های مسکن جلوگیری کند.

استفاده بیشتر از ظرفیت بنیاد مسکن

فرماندار سنندج با اشاره به نقش بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن اظهار کرد: این مجموعه ظرفیت مناسبی در حوزه مسکن محرومان دارد و باید از توان آن برای حمایت بیشتر از اقشار کم‌برخوردار و استفاده از ظرفیت روستاها بهره گرفت.

وی افزود: در برخی مناطق روستایی و مستعد مهاجرت معکوس، نبود زمین مناسب مانع اجرای سیاست‌های جمعیتی و توسعه‌ای شده است.

ضرورت تقویت مدیریت شهرستانی در حوزه مسکن

سجادی همچنین خواستار تقویت ساختار اداری راه و شهرسازی در شهرستان سنندج شد و گفت: بسیاری از مراجعات مردم به دلیل نبود سازوکار مشخص و پاسخگویی منسجم، با سردرگمی مواجه می‌شود.

وی تأکید کرد: باید فرآیندهای مربوط به متقاضیان، گروه‌های ساخت و واگذاری زمین شفاف شود تا مردم برای پیگیری امور خود بین دستگاه‌های مختلف سرگردان نشوند.

فرماندار سنندج در پایان خواستار فعال‌تر شدن شورای مسکن شهرستان‌ها شد و گفت: بسیاری از مسائل اجرایی می‌تواند در سطح شهرستان بررسی و حل شود تا جلسات استانی بیشتر به سیاست‌گذاری و رفع مشکلات کلان اختصاص یابد.