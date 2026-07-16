فرماندار سقز: تعیین تکلیف پایان کار مسکن مهر باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاءالدین نعمانی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نیازهای حوزه مسکن، برنامه‌ریزی برای تأمین زمین مناسب است و باید به جای صرف زمان طولانی برای آماده‌سازی اراضی، فرآیند تولید زمین با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: در برخی پروژه‌ها، انتخاب زمین‌هایی که نیازمند هزینه‌های سنگین آماده‌سازی و اجرای زیرساخت بوده، موجب افزایش زمان و هزینه اجرای طرح‌ها شده است، بنابراین باید از ظرفیت زمین‌های مناسب و دارای امکان تأمین خدمات استفاده کرد.

تعیین تکلیف پروژه‌های مسکن محرومان سقز

فرماندار سقز با اشاره به وضعیت مسکن محرومان در این شهرستان گفت: این پروژه با توجه به ابلاغ طرح جامع در آینده نزدیک باید تعیین تکلیف شود و در صورت رفع موانع، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

نعمانی همچنین از عملکرد شرکت هیوا لورت در اجرای پروژه‌های مسکن ملی قدردانی کرد و گفت: این شرکت در اجرای تعهدات خود همکاری مناسبی داشته و مشکلات موجود بیشتر ناشی از شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های صنعت ساختمان است.

قیمت‌گذاری مشخص برای تسریع پروژه‌ها

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف مالی واحدهای آماده بهره‌برداری می‌تواند موجب پیشرفت پروژه‌ها شود، افزود: اگر واحدهایی که احتمال بهره‌برداری آنها تا هفته دولت وجود دارد، مشخص و قیمت نهایی آنها اعلام شود، بسیاری از متقاضیان آمادگی پرداخت خواهند داشت.

فرماندار سقز ادامه داد: برخی متقاضیان اعلام کرده‌اند آمادگی پرداخت آورده خود را دارند، اما به دلیل نبود شفافیت درباره واحد و هزینه نهایی، از واریز وجه خودداری می‌کنند.

ضرورت تسریع در صدور پایان کار مسکن مهر

نعمانی یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی شهرستان را صدور پایان کار واحدهای مسکن مهر عنوان کرد و گفت: بسیاری از این واحدها پس از سال‌ها پرداخت اقساط، اکنون نیازمند دریافت سند هستند، اما نبود پایان کار مانع انتقال رسمی اسناد شده است.

وی افزود: لازم است برای صدور پایان کار پروژه‌های مسکن مهر زمان‌بندی مشخصی تعیین شود تا مشکلات مربوط به انتقال سند، ضوابط نظام مهندسی، پارکینگ و تغییرات انجام‌شده در ساختمان‌ها تعیین تکلیف شود.

افزایش ظرفیت تولید زمین در دستور کار قرار گیرد

فرماندار سقز با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تفویض اختیارات دولت به استان‌ها در حوزه زمین گفت: پیشنهاد می‌شود شهرداری‌ها برای جلوگیری از ورود دلالان به بازار زمین، نسبت به خرید اراضی مناسب تا سقف ۱۰ هکتار اقدام کنند تا با مشارکت راه و شهرسازی زمینه الحاق و اجرای طرح‌های مسکن فراهم شود.

نعمانی خاطرنشان کرد: زمین‌هایی باید انتخاب شوند که مشکلات خدمات زیربنایی نداشته باشند و بتوان در کوتاه‌ترین زمان ممکن آنها را در اختیار متقاضیان قرار داد.

وی همچنین از آمادگی برای اجرای طرح مسکن ملی در شهر سنتی خبر داد و گفت: با توجه به وجود اراضی ملی و اعلام آمادگی شهرداری و شورای شهر، می‌توان با فراخوان متقاضیان و تعیین زمین مناسب، اجرای این طرح را در این منطقه آغاز کرد.