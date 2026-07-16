۲۱ کیلوگرم هروئین در پرند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلفخانی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بیش از ۲۱ کیلوگرم هروئین در شهر پرند رباط‌کریم خبر داد.

وی که یک مقام ارشد انتظامی در غرب استان تهران است، اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی درباره فعالیت مشکوک یک قاچاقچی مواد مخدر در شهر پرند، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

زلفخانی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر رباط‌کریم پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، متهم را شناسایی و در عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

جانشین انتظامی غرب استان تهران تصریح کرد: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی، در بازرسی از مخفیگاه متهم موفق به کشف ۲۱ کیلوگرم و ۳۴۰ گرم هروئین شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.