۹۹۰ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت اجتماعی نفت در انتظار جذب و اجرا

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر جمالی‌نژاد بعداظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به ضرورت نظارت بر عملکرد مالی دستگاه‌ها اظهار کرد: دیوان محاسبات ضمن انجام وظایف نظارتی خود، همراه و همکار دستگاه‌های اجرایی است تا با رصد بودجه‌ها و شناسایی موانع، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای استان فراهم شود.

وی افزود: گزارش‌های تحلیلی مربوط به منابع و مصارف بودجه سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ استان تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و نسخه‌هایی از این گزارش‌ها نیز در اختیار نمایندگان استان قرار گرفته است.

مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در این گزارش‌ها، مسائل مهم استان در حوزه منابع، مصارف، مدیریت اعتبارات و چالش‌های اجرایی بررسی شده و موارد لازم برای تصمیم‌گیری در اختیار مسئولان و مدیران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: علاوه بر گزارش‌های عمومی، مسائل و مشکلات هر دستگاه اجرایی به صورت اختصاصی بررسی و به مدیران مربوطه اعلام شده و نشست‌های مشترک و تخصصی برای رفع موانع برگزار شده است.

جمالی نژاد با اشاره به پیگیری‌های استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای توسعه استان گفت: شاهد تلاش‌های مستمر استاندار، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های اجرایی هستیم، اما بخشی از مشکلات موجود به ضعف‌های مدیریتی و فرآیندهای اجرایی مربوط می‌شود که باید اصلاح شود.

وی تأکید کرد: هر میزان که در جذب منابع و استفاده صحیح از اعتبارات موفق عمل کنیم، آثار آن در توسعه، اشتغال و بهبود شرایط اجتماعی استان نمایان خواهد شد.

جمالی نژاد با اشاره به اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نفت اظهار کرد: حدود ۹۹۰ میلیارد تومان اعتبار مسئولیت‌های اجتماعی از سال‌های گذشته به استان اختصاص یافته که بخشی از آن همچنان در فرآیندهای اجرایی باقی مانده و نیازمند پیگیری بیشتر برای استفاده در پروژه‌های عمرانی است.

وی با بیان اینکه تأخیر در ابلاغ و تخصیص اعتبارات از جمله مشکلات موجود است، گفت: دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان استان باید برای جذب به‌موقع منابع و جلوگیری از از دست رفتن فرصت‌ها پیگیری بیشتری داشته باشند.

مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد افزود: فرآیند هزینه‌کرد اعتبارات شامل مراحل مختلفی همچون تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و پرداخت است و نباید همه مشکلات را تنها به مرحله پرداخت محدود کرد.

وی بیان کرد: بخشی از منابع در حساب دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها باقی مانده که باید برای عمران، آبادانی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای شهرها و روستاها مورد استفاده قرار گیرد.

جمالی‌نژاد گفت: دیوان محاسبات آماده همکاری با دستگاه‌های اجرایی است تا با اصلاح فرآیندها، رفع موانع و استفاده مناسب از ظرفیت‌های مالی، مسیر توسعه استان هموارتر شود.