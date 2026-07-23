تأکید بر انتقال حساب صنایع بزرگ به بانک های کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی صبح پنجشنبه در دیدار با سرپرست دیوان محاسبات استان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد، انتقال حسابهای بانکی شرکتهای بزرگ به داخل استان را یکی از ضرورتهای توسعه اقتصادی دانست و گفت: پرداخت مالیات شرکتهای زنجیرهای و استقرار حسابهای بانکی صنایع و بنگاههای بزرگ در استان، نقش مهمی در تقویت منابع بانکی، افزایش توان مالی و بهبود شاخصهای بودجهای دارد.
وی با تأکید بر اینکه این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود، از دیوان محاسبات استان خواست با استفاده از ظرفیتهای قانونی، زمینه تحقق این مطالبه را فراهم کند.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین گزارشهای دیوان محاسبات را از اسناد مهم تصمیمسازی برای مدیران عنوان کرد و افزود: استمرار نشستهای کارشناسی میان دیوان محاسبات، استانداری و دستگاههای اجرایی میتواند به رفع موانع، پیشگیری از انحرافات مالی و افزایش کارآمدی نظام اداری منجر شود.
سرپرست دیوان محاسبات استان هم با ارائه گزارشی از وضعیت منابع و مصارف عمومی استان، آخرین وضعیت اعتبارات، درآمدها، هزینهها و عملکرد بودجهای دستگاههای اجرایی را تشریح کرد.
مظفر جمالینژاد با بیان اینکه دیوان محاسبات رویکرد «نظارت پیشگیرانه» را به عنوان یک اولویت دنبال میکند، اظهار کرد: گزارشهای تحلیلی سهماهه با هدف شناسایی بهموقع چالشها، پیشگیری از بروز مشکلات مالی و کمک به تصمیمگیری مدیران تهیه میشود.
وی افزود: در این گزارشها، موضوعاتی از جمله وضعیت منابع و مصارف عمومی، اعتبارات، درآمدها، معادن، طرحهای حمایتی مسکن و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن میتواند مبنای اصلاح فرآیندهای مالی و بودجهای دستگاههای اجرایی باشد.
سرپرست دیوان محاسبات استان، برخط و بهروز بودن گزارشهای سهماهه را از مهمترین مزیتهای این شیوه نظارتی عنوان کرد و گفت: ارائه مستمر این گزارشها، فرصت اصلاح نارساییها و جبران عقبماندگیها را پیش از پایان سال مالی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میدهد.
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