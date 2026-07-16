رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته بهزیستی از ۲۴ تیرماه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه رهبر شهید و تبریک این هفته، اظهار کرد: رسالت این سازمان از ابتدای تأسیس در سال ۱۳۵۹، حمایت از اقشار آسیبپذیر است و بهزیستی در تمامی ادوار، بازوی توانمند نظام در خدمترسانی بیمنت به مردم بوده است.
وی با بیان اینکه شعار امسال «بهزیستی، کنار مردم» نامگذاری شده، افزود: پروژههای متعددی در سطح استان عملیاتی شده که مهمترین آن، واگذاری ۱۳۱ واحد مسکونی با متراژ متوسط ۷۰ متر مربع است. این واحدها با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد تومان شامل کمکهای بلاعوض، تسهیلات و آورده مددجویان احداث شدهاند.
مدیرکل بهزیستی گیلان با اشاره به برنامههای شاخص این هفته، تصریح کرد: در کنار این اقدام زیرساختی، ۴۵ فرصت شغلی جدید برای جامعه هدف ایجاد شده و ۵ مرکز تخصصی توانبخشی شامل دو مرکز مشاوره ژنتیک، سه مرکز حمایت حرفهآموزی، به همراه یک مرکز مشاوره روانشناختی و یک کلینیک فیزیوتراپی در مرکز استان افتتاح خواهد شد.
جعفری در ادامه به راهاندازی «خانه مانا» به عنوان یکی از محورهای تحولی سازمان اشاره کرد و گفت: این مراکز با هدف حمایت روانی و اجتماعی از نوجوانان در معرض آسیب و با رویکرد مدیریت توسط خود نوجوانان طراحی شده است که گیلان را در ردیف ده استان پیشرو در این حوزه قرار داده است.
مدیرکل بهزیستی گیلان ادامه داد: همچنین دفتر جذب مشارکتهای مردمی ویژه شیرخوارگان نیز فعالیت خود را آغاز میکند تا بستری برای استفاده حداکثری از ظرفیت خیرین فراهم شود.
وی با اشاره به جمعیت ۵۳ هزار نفری جامعه هدف سازمان بهزیستی در استان، اضافه کرد: از این تعداد، ۳۲ هزار نفر به صورت مستمر تحت حمایتهای این سازمان قرار دارند. شبکه گستردهای شامل ۱۰۱ مرکز توانبخشی در استان فعال است که ۴۴ مرکز آن به صورت شبانهروزی میزبان ۲۸۰۰ توانخواه جسمی-حرکتی و اعصاب و روان هستند و سایر مراکز در قالب روزانه، ویزیت در منزل و مراقبت در منزل به ارائه خدمات میپردازند.
مدیرکل بهزیستی استان گیلان در تشریح خدمات حوزه کودکان و نوجوانان، خاطرنشان کرد: ۳۳ خانه کودک و نوجوان، سرپرستی ۳۱۰ فرزند بیسرپرست و بدسرپرست را بر عهده دارند و ۸۰۰ نفر دیگر نیز تحت مراقبتهای ویژه در نزد خانوادههای خود قرار دارند. همچنین ۳۳ مرکز اقامتی میانمدت (کمپ ترک اعتیاد) برای مدیریت آسیبهای اجتماعی در سطح استان فعال است.
جعفری با اشاره به سیاست کاهش تصدیگری دولت در بهزیستی، از فعالیت ۸۸ مرکز مثبت زندگی خبر داد و گفت: این مراکز مدیریت ۳۶ هزار پرونده را عهدهدار هستند و در مجموع ۴۸۰ مرکز غیردولتی در کنار سازمان به فعالیت مشغولاند. خدمات مشاورهای نیز با پوشش ۵۴ هزار نفر از طریق خط ۱۴۸۰ و مشاورههای حضوری در ۱۰۱ مرکز مشاوره خانواده جریان دارد و ۱۲ هزار زن سرپرست خانوار نیز از چتر حمایتی سازمان بهرهمند هستند.
وی با اشاره به شروع جنگ ۱۲ روزه و در ادامه جنگ رمضان، افزود: ۴۰۰ توانخواه به کانون گرم خانواده بازگردانده شدند.
مدیرکل بهزیستی گیلان در پایان از برگزاری برنامههایی چون دیدار با خانواده شهدا، گلباران مزار شهدا و برگزاری میز خدمت در این هفته خبر داد و تصریح کرد: پروژه های هفته بهزیستی با هدف ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف، به صورت همزمان در سراسر استان به بهرهبرداری میرسند تا نماد عینی از پیوند ناگسستنی «بهزیستی» و «مردم» باشند.
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