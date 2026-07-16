به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جعفری اظهار داشت: در حال حاضر ۵۳۲ فرد دارای معلولیت در شهرستان بهاباد تحت پوشش خدمات حمایتی این نهاد قرار دارند.
رئیس اداره بهزیستی بهاباد در تشریح اقدامات بخش توانبخشی گفت: در راستای کاهش آلام مددجویان، کمکهزینه معیشت به ۷۲ نفر، کمکهزینه بهداشتی به ۷۱ نفر و حق پرستاری به ۵۰ فرد واجد شرایط بهصورت ماهانه پرداخت میشود.
وی افزود: همچنین ۳۵ معلول ضایعه نخاعی نیز ماهانه مبلغ ۸ میلیون تومان تحت عنوان حق پرستاری خانوادهمحور دریافت میکنند.
جعفری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز معلولیتها، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۷۰ نوزاد تحت غربالگری شنوایی و ۶۱۵ کودک ۳ تا ۵ ساله تحت غربالگری بینایی قرار گرفتند که این اقدامات در شناسایی و درمان زودهنگام اختلالات نقشی حیاتی دارد.
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