به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جعفری اظهار داشت: در حال حاضر ۵۳۲ فرد دارای معلولیت در شهرستان بهاباد تحت پوشش خدمات حمایتی این نهاد قرار دارند.

رئیس اداره بهزیستی بهاباد در تشریح اقدامات بخش توان‌بخشی گفت: در راستای کاهش آلام مددجویان، کمک‌هزینه معیشت به ۷۲ نفر، کمک‌هزینه بهداشتی به ۷۱ نفر و حق پرستاری به ۵۰ فرد واجد شرایط به‌صورت ماهانه پرداخت می‌شود.

وی افزود: همچنین ۳۵ معلول ضایعه نخاعی نیز ماهانه مبلغ ۸ میلیون تومان تحت عنوان حق پرستاری خانواده‌محور دریافت می‌کنند.

جعفری با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز معلولیت‌ها، تصریح کرد: در سال گذشته ۱۷۰ نوزاد تحت غربالگری شنوایی و ۶۱۵ کودک ۳ تا ۵ ساله تحت غربالگری بینایی قرار گرفتند که این اقدامات در شناسایی و درمان زودهنگام اختلالات نقشی حیاتی دارد.