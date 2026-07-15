اجرای ۱۰ عنوان برنامه شاخص همزمان با هفته بهزیستی در بهاباد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای این هفته اظهار داشت: ۱۰ برنامه شاخص در هفته بهزیستی و با تمرکز بر توانمندسازی و خدمترسانی و با هدف اجرای این برنامهها، تبیین دقیقتر مأموریتهای سازمان و تقویت ارتباط مستقیم با مردم برگزار میشود.
وی افتتاح «مرکز روزانه توانبخشی و ویزیت در منزل»، برگزاری نشستهای تخصصی با مدیرکل بهزیستی استان، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، غبارروبی مزار شهدا، سرکشی از مراکز توانبخشی و خانوادههای دارای سه معلول، و همچنین دیدار با فرماندار و امام جمعه را از مهمترین برنامههای هفته بهزیستی در بهاباد برشمرد.
جعفری با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی بهزیستی، عبور از رویکرد صرفاً حمایتی به سمت «توانمندسازی» و «حفظ کرامت انسانی» است، افزود: توانمندسازی مددجویان علاوه بر افزایش استقلال و عزتنفس آنان، نقشی کلیدی در کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود شاخصهای اقتصادی شهرستان ایفا میکند.
رئیس اداره بهزیستی بهاباد، مسکن را زیربنای امنیت روانی خانوادههای مددجو دانست و تصریح کرد: تأمین مسکن مددجویی، بسترساز رشد و تعالی خانوادهها به دور از دغدغههای معیشتی است. از همین رو، با همکاری دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از ظرفیت خیرین، رفع موانع مسکن مددجویان فاقد سرپناه در اولویت برنامههای ما قرار دارد.
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