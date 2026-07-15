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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

اجرای ۱۰ عنوان برنامه شاخص همزمان با هفته بهزیستی در بهاباد

اجرای ۱۰ عنوان برنامه شاخص همزمان با هفته بهزیستی در بهاباد

یزد - رئیس اداره بهزیستی شهرستان بهاباد از اجرای ۱۰ برنامه شاخص فرهنگی، آموزشی و خدماتی همزمان با هفته بهزیستی با شعار «بهزیستی، کنار مردم» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های این هفته اظهار داشت: ۱۰ برنامه شاخص در هفته بهزیستی و با تمرکز بر توانمندسازی و خدمت‌رسانی و با هدف اجرای این برنامه‌ها، تبیین دقیق‌تر مأموریت‌های سازمان و تقویت ارتباط مستقیم با مردم برگزار می‌شود.

وی افتتاح «مرکز روزانه توان‌بخشی و ویزیت در منزل»، برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیرکل بهزیستی استان، دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، غبارروبی مزار شهدا، سرکشی از مراکز توان‌بخشی و خانواده‌های دارای سه معلول، و همچنین دیدار با فرماندار و امام جمعه را از مهم‌ترین برنامه‌های هفته بهزیستی در بهاباد برشمرد.

اجرای ۱۰ عنوان برنامه شاخص همزمان با هفته بهزیستی در بهاباد

جعفری با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی بهزیستی، عبور از رویکرد صرفاً حمایتی به سمت «توانمندسازی» و «حفظ کرامت انسانی» است، افزود: توانمندسازی مددجویان علاوه بر افزایش استقلال و عزت‌نفس آنان، نقشی کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود شاخص‌های اقتصادی شهرستان ایفا می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی بهاباد، مسکن را زیربنای امنیت روانی خانواده‌های مددجو دانست و تصریح کرد: تأمین مسکن مددجویی، بسترساز رشد و تعالی خانواده‌ها به دور از دغدغه‌های معیشتی است. از همین رو، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، رفع موانع مسکن مددجویان فاقد سرپناه در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد.

کد مطلب 6888856

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