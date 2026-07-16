حمله پهپادی و شنیده شدن صدای آژیر خطر و انفجار در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش کویت اعلام کرد که سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با دور جدید حملات پهپادی از سوی ایران هستند.

رسانه ها گزارش دادند که آژیر خطر در کویت پس از حملات پهپادی به این کشور بار دیگر به صدا درآمده و صدای چند انفجار هم شنیده شده است.

به گفته منابع رسانه ای، این حمله با دسته ای از پهپادهای انفجاری انجام شده و سامانه پاتریوت آمریکایی برای مقابله با آن فعال شده است.

هنوز جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت های احتمالی این حمله منتشر نشده است.

ارتش کویت همچنین بامداد امروز پنجشنبه ادعا کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی هستند که به ادعای مقامات کویتی، منشأ آن ایران بوده است.



شبکه العربیه اعلام کرد که ارتش کویت در بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات پهپادی هستند.



در این بیانیه ادعا شده است که منشأ این پهپادها ایران بوده و عملیات رهگیری و مقابله با آن‌ها ادامه دارد.