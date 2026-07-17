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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۷:۱۹

پیش بینی زوال شناختی در بزرگسالان مسن با آزمایش خون

پیش بینی زوال شناختی در بزرگسالان مسن با آزمایش خون

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که آزمایش خون برای اندازه‌گیری پروتئینی مرتبط با بیماری آلزایمر ممکن است به پیش‌بینی خطر ابتلا به اختلال شناختی در بزرگسالان مسن بدون اختلال شناختی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان سطح پروتئینی به نام تائو ۲۱۷ فسفریله شده (p-tau۲۱۷) را در پلاسما در ۶ گروه در آمریکای شمالی، ژاپن و استرالیا بررسی کردند. بر اساس این مطالعه، این آزمایش خون ممکن است به تخمین خطر ابتلای فرد به اختلال شناختی در ۲، ۵ و ۱۰ سال آینده کمک کند.

محققان دانشگاه ملبورن استرالیا، دانشکده پزشکی هاروارد و سایر موسسات در ایالات متحده و اروپا دریافتند افرادی که بالاترین سطح p-tau۲۱۷ را دارند، در طول پنج سال حدود ۳۸ درصد خطر پیشرفت به اختلال شناختی را دارند، در حالی که این خطر در بین افرادی که کمترین سطح را دارند، حدود ۱۲ درصد است.

این یافته‌ها، از استفاده بالقوه از p-tau۲۱۷ برای کمک به پیش‌بینی و تخمین خطر طولانی مدت زوال شناختی پشتیبانی می‌کند.

طبق این مطالعه، سطوح بالاتر p-tau۲۱۷ به طور مداوم با افزایش خطر پیشرفت به اختلال شناختی در بزرگسالان مسن بدون اختلال شناختی مرتبط بود و این ارتباط پس از تعدیل برای تصویربرداری آمیلوئید PET همچنان قابل توجه بود.

کد مطلب 6889841

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