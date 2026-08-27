متکی: ترامپ به دنبال حفظ جنگ و تداوم فشار است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی شامگاه چهارشنبه در مراسم یادبود «آقای شهید ایران» و ششمین یادواره سردار معلم شهید علیرضا حاجی‌بابایی و شهدای جنگ‌های رمضان ۱۳۶۱ و رمضان ۱۴۰۴، با گرامیداشت یاد شهدا مقاومت ملت ایران را ادامه مسیر عاشورا دانست و افزود: ایستادگی مردم ایران جایگاه کشور را در افکار عمومی جهان ارتقا داده است.

وی اظهار کرد: در گذشته ممکن بود بسیاری از سیاستمداران و مردم در کشورهای مختلف شناخت دقیقی از ایران نداشته باشند اما امروز جوانان در کشورهای گوناگون از ایران، مقاومت، پیروزی، سرفرازی و عظمت ملت ایران سخن می‌گویند که این موضوع حاصل پایداری ملت ایران است.

وزیر پیشین امور خارجه با اشاره به تحولات اخیر و جنگ ۱۲ روزه، گفت: آمریکایی‌ها پیش از آغاز جنگ ۲ مرحله مذاکره را دنبال کردند اما هدف اصلی آنها دستیابی به توافق واقعی نبود و مذاکرات را در مسیر فراهم‌کردن زمینه جنگ پیگیری می‌کردند.

متکی افزود: مذاکره‌کنندگان ایرانی مطالبات طرف مقابل را نپذیرفتند اما لازم بود از ابتدا این واقعیت نیز مورد توجه قرار گیرد که طرف آمریکایی با هدف رسیدن به توافق وارد مذاکره نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در روزهای ششم و هفتم جنگ آمریکایی‌ها دریافتند که به پیروزی دست نخواهند یافت و بار دیگر موضوع آتش‌بس و مذاکره را مطرح کردند و این اقدام تلاشی برای پیشبرد اهداف سیاسی از مسیر گفت‌وگو بود.

وی گفت: در ادامه واسطه‌هایی از کشورهایی مانند مصر، ترکیه، قطر، عمان و پاکستان وارد روند مذاکرات شدند و گفت‌وگوها در نهایت به اسلام‌آباد کشیده شد، از ابتدا نیز تاکید داشتم که این روند باید با هوشیاری دنبال شود زیرا مسئله اصلی آمریکایی‌ها دستیابی به توافق نبود.

متکی با اشاره به طرح پیشنهادی آمریکا، افزود: طرف آمریکایی طرحی ۱۵ بندی ارائه کرد که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران آن را نپذیرفتند و در مقابل طرح ۱۴ بندی ایران را دنبال کردند، طرحی که بخش عمده آن به نفع ایران بود.

وی با بیان اینکه آمریکا در پی امضا و نه اجرای توافق بود، تصریح کرد: آمریکایی‌ها از طرح اولیه خود عقب‌نشینی کردند اما در عمل برای اجرای توافق ۱۴ بندی جدیتی نداشتند و هدف آنها صرفاً گرفتن امضا بود.

متکی اظهار کرد: در همان مقطع به مسئولان وزارت امور خارجه و رئیس مجلس منتقل کردم که امضای توافق باید به اجرای عملی چند بند از سوی طرف مقابل مشروط شود تا میزان پایبندی آنها به تعهدات مشخص شود.

وی افزود: در صورت اتخاذ چنین رویکردی به‌سرعت روشن می‌شد که طرف آمریکایی برای اجرای تعهدات خود اراده جدی ندارد همان‌گونه که پس از امضا نیز فشارها برای جلوگیری از پرداخت منابع و اجرای تعهدات آغاز شد.

آمریکا در حال طراحی فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران است

وزیر پیشین امور خارجه گفت: آمریکا همچنان در حال طراحی فشارهای اقتصادی و سیاسی علیه ایران است و تلاش می‌کند فشار، حملات محدود، آتش‌بس، محاصره و مذاکره را در یک بازه زمانی مشخص کنار هم قرار دهد تا به اهداف انتخاباتی خود دست یابد.

متکی با تاکید بر اینکه جامعه ایران نباید درگیر دوگانه جنگ یا دیپلماسی شود، افزود: تقسیم‌بندی افراد به طرفداران جنگ و طرفداران دیپلماسی دوگانه‌ای مصنوعی است و ملت ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب هم از توان دفاعی خود بهره می‌گیرد و هم دیپلماسی و مذاکره را برای تامین مطالبات خود دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: ایران خواهان جنگ نیست اما در برابر تجاوز نیز تسلیم نخواهد شد و نه جنگ و نه صلح تحمیلی را نمی‌خواهیم و هدف پایان‌یافتن جنگ بر مبنای تامین حقوق و مطالبات ملت ایران است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط کنونی منطقه، گفت: باید در کنار مشخص‌کردن خواسته‌های خود اهداف طرف مقابل را نیز به‌دقت بررسی کنیم زیرا شواهد نشان می‌دهد ترامپ به‌دنبال حفظ امکان جنگ و تداوم فشار است.

متکی تاکید کرد: مردم، نیروهای دفاعی و دستگاه دیپلماسی اجزای قدرت جمهوری اسلامی ایران هستند و باید در چارچوب هدایت رهبر معظم انقلاب و در کنار یکدیگر حرکت کنند.

وی همچنین با اشاره به مطالبه مردم برای پیگیری خون شهدای اخیر، شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت، گفت: این مطالبه باید در ۲ سطح ملی و بین‌المللی دنبال شود و قوه قضاییه نیز باید پرونده عاملان شهادت فرماندهان و شهدای ایران را با جدیت پیگیری کند.

متکی با گرامیداشت یاد شهدای همدان از جمله شهید علیرضا حاجی‌بابایی، شهید حاج حسین همدانی، شهید شادمانی، شهید بهمنی و دیگر شهدای این استان، افزود: عزت و اقتدار امروز ملت ایران به برکت خون شهدا است و راه آنها نسل به نسل تداوم خواهد یافت.

وی در پایان گفت: ملت ایران تا این مرحله پیروز میدان بوده است اما این پیروزی نباید با غفلت از آینده همراه شود و لازم است با حفظ هوشیاری، وحدت، اعتماد به مردم، میدان و دیپلماسی مسیر پیروزی نهایی ادامه یابد.