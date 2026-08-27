  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۵

واشنگتن‌پست گزارش داد؛ پس‌لرزه‌های جنگ افروزی آمریکا علیه ایران

واشنگتن‌پست گزارش داد؛ پس‌لرزه‌های جنگ افروزی آمریکا علیه ایران

واشنگتن پست به تبعات منفی جنگ افروزی آمریکا علیه ایران بر توان نظامی این کشور در حوزه آسیا اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشت، مصرف گسترده مهمات آمریکا در خاورمیانه نگرانی فزاینده ای را در میان متحدان آسیایی این کشور برانگیخته و موجب نارضایتی مسئولان پنتاگون در منطقه هند و اقیانوس آرام شده است. این مسئولان بیم آن دارند که ادامه جنگ با ایران، آمادگی آمریکا برای درگیری احتمالی با چین را تضعیف کند.

بر اساس این گزارش، یک مسئول آمریکایی تاکید کرد که بیش از ۳۰ کشتی که قرار بود در اقیانوس آرام مستقر شوند در جریان جنگ به خاورمیانه تغییر مسیر دادند.

در این گزارش آمده است، این نگرانی ها درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی در حالی مطرح شده که آمریکا رزمایش آبی خاکی مشترک با کره جنوبی را که قرار بود سپتامبر آینده برگزار شود، لغو کرده و فشارهای ناشی از جنگ با ایران بر نیروهای آمریکایی را علت این تصمیم اعلام کرده است.

واشنگتن پست به نقل از یک مسئول تایوانی گزارش داد، این کشور که از حمایت نظامی آمریکا برخوردار است انتظار تأخیرهای قابل توجه در تحویل موشک های پاتریوت را دارد چرا که پنتاگون بخش عمده موجودی موشک های رهگیر خود را در خاورمیانه مصرف کرد.

یک دیپلمات آسیایی نیز به واشنگتن پست گفت که ژاپن از سوی پنتاگون درباره احتمال تأخیر در ارسال محموله های دفاعی از جمله موشک های کروز تاماهاوک هشدار دریافت کرده است.

به نوشته این روزنامه، کارشناسان معتقدند جنگ با ایران تأثیر زیادی بر وضعیت آمریکا در آسیا به ویژه در برابر چین گذاشته است.

کد مطلب 6929251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه