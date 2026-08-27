جواد لنجابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهر ساوه ۸۰۰ متقاضی در پروژههای مسکن ملی ثبتنام کردهاند.
وی افزود: پس از وقفه ایجادشده، عملیات آمادهسازی این پروژهها با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد در حال انجام است.
لنجابی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ واحد مسکونی در شهر ساوه آماده واگذاری است و مراحل تفکیک و تنظیم قراردادهای این واحدها در دست اقدام قرار دارد.
وی ادامه داد: حدود ۳۰۰ واحد از این پروژهها طی ماه های جاری آماده تحویل و واگذاری به متقاضیان خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد: تاکنون در مجموع ۳ هزار و ۵۴۲ واحد مسکونی شهری و روستایی در استان مرکزی به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: این واحدها شامل ۲ هزار و ۵۴۶ واحد مسکونی شهری، ۱۶۹ واحد در شهرهای جدید و ۸۲۷ واحد مسکونی روستایی است.
لنجابی بیان کرد: واحدهای مسکونی در چارچوب برنامههای تأمین و توسعه مسکن در استان اجرا و تکمیل شده و با بهرهبرداری از آنها، بخشی از نیاز متقاضیان مسکن در مناطق شهری، شهرهای جدید و خودمالک و روستاهای استان تأمین شده است.
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