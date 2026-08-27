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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۶

نوید رفع مشکل چندساله زمین فرهنگیان گرمسار؛ طرح جامع شهرستان ابلاغ شد

نوید رفع مشکل چندساله زمین فرهنگیان گرمسار؛ طرح جامع شهرستان ابلاغ شد

گرمسار- نماینده مردم گرمسار در مجلس از ابلاغ طرح جامع این شهرستان خبر داد و گفت: با الحاق زمین فرهنگیان به محدوده شهر، مسیر تعیین تکلیف این اراضی پس از سال‌ها بلاتکلیفی هموار شد.

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ طرح جامع شهرستان گرمسار توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد و بیان کرد: با ابلاغ این طرح به استاندار سمنان، به‌زودی مراحل ابلاغ آن به اداره راه و شهرسازی شهرستان و شهرداری گرمسار برای اجرا انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در تعیین تکلیف اراضی و برنامه‌ریزی برای توسعه شهری گرمسار، توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که در طرح جامع جدید مورد توجه قرار گرفته، تعیین تکلیف زمین متعلق به فرهنگیان در ورودی شرقی شهر گرمسار است.

عضو خانه ملت ادامه داد: این اراضی طی سال‌های گذشته به دلیل قرار گرفتن در خارج از محدوده شهر، امکان ورود به فرآیندهای اجرایی و تعیین تکلیف نهایی را نداشت و همین موضوع موجب نگرانی و گلایه فرهنگیان و معلمان شهرستان شده بود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه پیگیری این موضوع در دستور کار قرار داشته است، ادامه داد: خوشبختانه در طرح جامع جدید، زمین فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار اضافه شده و کاربری موردنظر نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

عربی تصریح کرد: با توجه به توافقات انجام‌شده، امیدواریم با طی مراحل قانونی و اداری و ابلاغ طرح به دستگاه‌های مربوط، روند تعیین تکلیف این زمین با سرعت بیشتری دنبال شود و مشکل چندساله فرهنگیان و معلمان شهرستان به طور کامل برطرف شود.

وی با اشاره به نقش طرح جامع در آینده توسعه گرمسار یادآور شد: ابلاغ این طرح می‌تواند زمینه را برای ساماندهی اراضی، تسهیل اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و رفع بخشی از موانع موجود در مسیر توسعه شهرستان فراهم کند.

عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: زمین فرهنگیان در ورودی شرقی گرمسار از جمله اراضی مورد مطالبه فرهنگیان شهرستان به شمار می رفت که قرار گرفتن آن خارج از محدوده شهری، روند تعیین تکلیف و اجرای طرح مربوط به آن را با محدودیت مواجه کرده بود با ابلاغ طرح جامع جدید و الحاق این اراضی به محدوده شهر، زمینه برای پیگیری مراحل اجرایی آن فراهم شده است.

کد مطلب 6929247

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