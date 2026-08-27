نوید رفع مشکل چندساله زمین فرهنگیان گرمسار؛ طرح جامع شهرستان ابلاغ شد

یاسر عربی در گفتگو با خبرنگار مهر از ابلاغ طرح جامع شهرستان گرمسار توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد و بیان کرد: با ابلاغ این طرح به استاندار سمنان، به‌زودی مراحل ابلاغ آن به اداره راه و شهرسازی شهرستان و شهرداری گرمسار برای اجرا انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در تعیین تکلیف اراضی و برنامه‌ریزی برای توسعه شهری گرمسار، توضیح داد: یکی از موضوعات مهمی که در طرح جامع جدید مورد توجه قرار گرفته، تعیین تکلیف زمین متعلق به فرهنگیان در ورودی شرقی شهر گرمسار است.

عضو خانه ملت ادامه داد: این اراضی طی سال‌های گذشته به دلیل قرار گرفتن در خارج از محدوده شهر، امکان ورود به فرآیندهای اجرایی و تعیین تکلیف نهایی را نداشت و همین موضوع موجب نگرانی و گلایه فرهنگیان و معلمان شهرستان شده بود.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه پیگیری این موضوع در دستور کار قرار داشته است، ادامه داد: خوشبختانه در طرح جامع جدید، زمین فرهنگیان به محدوده شهر گرمسار اضافه شده و کاربری موردنظر نیز برای آن پیش‌بینی شده است.

عربی تصریح کرد: با توجه به توافقات انجام‌شده، امیدواریم با طی مراحل قانونی و اداری و ابلاغ طرح به دستگاه‌های مربوط، روند تعیین تکلیف این زمین با سرعت بیشتری دنبال شود و مشکل چندساله فرهنگیان و معلمان شهرستان به طور کامل برطرف شود.

وی با اشاره به نقش طرح جامع در آینده توسعه گرمسار یادآور شد: ابلاغ این طرح می‌تواند زمینه را برای ساماندهی اراضی، تسهیل اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی و رفع بخشی از موانع موجود در مسیر توسعه شهرستان فراهم کند.

عضو خانه ملت خاطرنشان کرد: زمین فرهنگیان در ورودی شرقی گرمسار از جمله اراضی مورد مطالبه فرهنگیان شهرستان به شمار می رفت که قرار گرفتن آن خارج از محدوده شهری، روند تعیین تکلیف و اجرای طرح مربوط به آن را با محدودیت مواجه کرده بود با ابلاغ طرح جامع جدید و الحاق این اراضی به محدوده شهر، زمینه برای پیگیری مراحل اجرایی آن فراهم شده است.