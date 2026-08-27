بخشدار ارم: حل مشکلات تنها با همدلی ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، بخشدار ارم، در نشستی صمیمی دربخشداری با شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تنگ ارم دیدار و گفتوگو کرد.
سید حسین جعفری صبح پنجشنبه در این نشست که با هدف بررسی مسائل و مشکلات شهر تنگ ارم و همچنین تقدیر از همراهی بخشدار باشورای اسلامی شهر برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، شوراها را نماد مردمسالاری دینی و بازوی اجرایی نظام در سطح محلی دانست و از همراهی و همکاری اعضای شورای اسلامی شهر تنگ ارم قدردانی کرد.
بخشدار ارم در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله بخشداری، به مهمترین اقدامات انجامشده در حوزههای عمرانی، آبرسانی، اشتغال، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته با وجود همه محدودیتها و تنگناهای اعتباری، تلاش شده است خدمات شایستهای به مردم شریف تنگ ارم ارائه شود و در هفته دولت نیز چند پروژه عمرانی و خدماتی به بهرهبرداری میرسد.
وی کمآبی، بیکاری و کمبود زیرساختها را از مهمترین چالشهای شهر تنگ ارم برشمرد و تصریح کرد: حل این مشکلات جز با همدلی، برنامهریزی و پیگیری جدی از سوی همه مسئولان محلی میسر نمیشود. اگر شورا، شهرداری و بخشداری در یک مسیر مشترک حرکت کنند، بسیاری از گرههای موجود باز خواهد شد.
جعفری از اعضای شورای اسلامی شهر خواست با ارائه طرحهای کارشناسی، کمک به جذب اعتبارات استانی و ملی، همکاری نزدیک با شهرداری در اجرای مصوبات و اطلاعرسانی شفاف به مردم، بخشداری را در مسیر خدمترسانی یاری کنند.
بخشدار ارم همچنین بر پاسخگویی، شفافیت و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد و گفت: بخشداری ارم آماده برگزاری نشستهای منظم با شورا و حضور میدانی در سطح شهر و روستاهاست. ما معتقدیم هرچه ارتباط مسئولان با مردم و نمایندگان آنان نزدیکتر باشد، اعتماد عمومی افزایش مییابد و مسیر توسعه هموارتر میشود.
در این نشست، شهردار تنگ ارم و رئیس شورای اسلامی شهرستان دشتستان و تنگ ارم و نیز اعضای شورای اسلامی شهر تنگ ارم نیز دیدگاهها، مطالبات و دغدغههای مردم را کردند و بر آمادگی کامل برای همکاری همهجانبه با بخشداری در مسیر توسعه و آبادانی شهر تنگ ارم تأکید کردند.
در پایان این دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر تنگ ارم با اهدای لوح تقدیر از تلاش های شبانه روزی بخشدار ارم تجلیل نمودند.
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