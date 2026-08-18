بازسازی بیمارستان اندیمشک با همکاری وزارت خارجه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی ظهر امروز سه‌شنبه در یک برنامه تلویزیونی با تشریح شرایط مراکز درمانی خوزستان در جریان جنگ و اقدامات انجام‌شده برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم، اظهار کرد: بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک به دلیل موقعیت راهبردی خود در ورودی استان، مسیر تردد زائران اربعین، راهیان نور و پوشش جمعیت مناطق پیرامونی از مراکز مهم درمانی خوزستان به شمار می‌رود و با وجود آسیب‌های سنگین ناشی از حملات دشمن، کادر درمان آن با ایستادگی و تلاش شبانه‌روزی، خدمت‌رسانی به مردم را متوقف نکردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به حمله دشمن به بیمارستان امام علی(ع) اندیمشک تصریح کرد: دشمن کودک‌کش و جنایتکار آمریکایی - صهیونی در جریان حملات خود به کشورمان، این بیمارستان را هدف قرار داد و آسیب جدی به این مرکز درمانی وارد شد؛ شدت موج انفجار به اندازه‌ای بود که ساختارهای مختلف این مرکز درمانی دچار اختلال شد و فعالیت‌ها برای مدتی متوقف شد؛ در همان زمان برخی عمل‌های جراحی در حال انجام بود که با ایجاد شرایط اضطراری، ادامه اقدامات در خارج از اتاق عمل انجام شد و تعدادی از همکاران که خود دچار آسیب شده بودند، در محوطه بیمارستان اقدام به مداوای برخی بیماران و آسیب‌دیدگان کردند.

بوستانی ادامه داد: «تنها حدود نیم ساعت پس از حادثه، اورژانس بیمارستان فعالیت خود را از سر گرفت؛ این در حالی بود که بسیاری از تأسیسات از بین رفته بود و امکانات موجود به صندلی‌ها و تجهیزات معمول پزشکی محدود می‌شد، اما کادر درمان اجازه ندادند خدمات‌رسانی به مردم متوقف شود.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه میان وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت برای بازسازی این بیمارستان اظهار کرد: امضای این تفاهم‌نامه به معنای ایجاد یک ظرفیت جدید برای حمایت از سلامت مردم است که از سوی دستگاه دیپلماسی کشور مطرح شد؛ از هفته گذشته پیمانکار پروژه در محل مستقر و روند اجرای فرآیند بازسازی وارد مرحله جدی‌تری شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص آسیب‌های واردشده به خوابگاه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در حملات اخیر گفت: در جریان یکی از حملات، خوابگاه دانشجویی دچار موج انفجار شد اما خوشبختانه کسی آسیب جسمی ندید؛ تعدادی از دانشجویان به دلیل شدت استرس ناشی از حادثه، علائم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) را تجربه کردند که برای کاهش فشار روانی، جابه‌جایی آنها به خوابگاه دیگری انجام ش

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