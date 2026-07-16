برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در استان بوشهر با حضور ۹ هزار داوطلب

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان ظهر پنجشنبه در بازدید از از روند برگزاری آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه خلیج فارس بوشهر به همراه فرماندار شهرستان بوشهر و رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر با اشاره به تغییر زمان برگزاری این آزمون، گفت:«با توجه به شرایط جنگ تحمیلی سوم در سراسر کشور آزمون کارشناسی ارشد ابتدا به ۱۷ و ۱۸ تیرماه موکول شد و سپس به دلیل هم‌زمانی با مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید و فرزانه‌ی انقلاب اسلامی ایران و برای آنکه همگان امکان مشارکت در این مراسم عظیم را داشته باشند زمان برگزاری آن به امروز و فردا منتقل شد.

وی با اشاره به آمار داوطلبان شرکت‌کننده در این آزمون، افزود:آزمون کارشناسی ارشد سال جاری با حضور ۹ هزار داوطلب در استان بوشهر برگزار می‌شود که از این تعداد ۴ هزار نفر خانم و پنج هزار نفر آقا هستند.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به حوزه‌های برگزاری آزمون، اعلام کرد: این آزمون در ۴ حوزه امتحانی شامل شهرستان بوشهر شهرستان دشتستان شهرستان کنگان و جم برگزار خواهد شد که توزیع داوطلبان در حوزه‌ی بوشهر پنج هزار و ۶۰۰ نفر، دشتستان هزار و ۴۰۰ نفر، کنگان هزار و ۳۰۰ نفر و جم ۶۶۰ نفر است.

وی در ادامه با اشاره به زمان‌بندی آزمون، تصریح کرد: این آزمون در روز پنجشنبه در دو نوبت صبح و عصر و در روز جمعه تنها در نوبت صبح برگزار خواهد شد، ساعت پذیرش نوبت صبح از ساعت ۶:۳۰ و ساعت شروع آزمون بعدازظهر ساعت ۱۵:۰۰ خواهد بود.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به تمهیدات صورت گرفته در حوزه تأمین امنیت و رفاه داوطلبان، بیان کرد: تمهیدات لازم برای تأمین امنیت آرامش و رفاه داوطلبان در تمامی حوزه‌های امتحانی استان اندیشیده شده است.

وی در پایان با اشاره به زمان اعلام نتایج، مطرح کرد:بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد در نیمه دوم مرداد ماه اعلام خواهد شد و پس از انتخاب رشته نتایج نهایی نیز تا نیمه دوم مهرماه سال جاری اعلام می‌ شود.

معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری بوشهر در جریان این بازدید با حضور در حوزه‌ی امتحانی دانشگاه خلیج فارس از نزدیک در جریان روند اجرای آزمون نحوه ارائه خدمات به داوطلبان و تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری منظم و آرام آزمون قرار گرفت.



گفتنی است که آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ پس از دوبار تعویق زمانی در روزهای ۲۵ و ۲۶ تیرماه در سه نوبت برگزار می‌شود و ثبت نام در این آزمون در دو بازه زمانی ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه سال ۱۴۰۴ و همچنین ۹ تا ۱۱ خرداد ماه سال ۱۴۰۵ انجام شده است.