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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

۱۵ هزار داوطلب آزمون سراسری در استان بوشهر رقابت کردند

۱۵ هزار داوطلب آزمون سراسری در استان بوشهر رقابت کردند

بوشهر- معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: ۱۵ هزار و ۹۷ داوطلب در آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌ها در استان بوشهر به رقابت پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با حضور در حوزه برگزاری آزمون سراسری شهر بوشهر در دانشگاه خلیج فارس که با همراهی فرماندار بوشهر و مسئولان برگزاری آزمون در صبح جمعه صورت گرفت، از روند برگزاری آزمون و اجرای فرآیندهای پیش‌بینی شده بازدید کرد.

احسان جهانیان در این بازدید اظهار کرد: روند برگزاری آزمون طبق برنامه‌ریزی به‌عمل آمده و با کوشش مسئولان و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مطلوب ارزیابی شده و آزمون‌ها در ساعت مقرر و با رعایت ضوابط در فضایی مناسب طی صبح و عصر پنجشنبه و صبح جمعه در پنج گروه آموزشی و ۱۰ شهر مرکز شهرستان و شهر خارگ برگزار شد.

جهانیان با اشاره به شرکت ۱۵ هزار و ۹۷ داوطلب در این دوره از آزمون گفت: بیشترین تعداد داوطلبان در گروه علوم تجربی با ۶ هزار و ۳۵۳ نفر، سپس گروه علوم انسانی با ۴ هزار و ۴۲۸ نفر، گروه ریاضی و فیزیک با ۲ هزار و ۱۷۹ نفر، گروه زبان‌های خارجی با هزار و ۴۱۱ نفر و گروه هنر با ۷۲۶ داوطلب است.

معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: نتایج آزمون در شهریور ماه اعلام و پذیرفته‌شدگان از ابتدای مهرماه در دانشگاه‌های میزبان، به تحصیل خواهند پرداخت.

کد مطلب 6922869

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