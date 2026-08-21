۱۵ هزار داوطلب آزمون سراسری در استان بوشهر رقابت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با حضور در حوزه برگزاری آزمون سراسری شهر بوشهر در دانشگاه خلیج فارس که با همراهی فرماندار بوشهر و مسئولان برگزاری آزمون در صبح جمعه صورت گرفت، از روند برگزاری آزمون و اجرای فرآیندهای پیش‌بینی شده بازدید کرد.

احسان جهانیان در این بازدید اظهار کرد: روند برگزاری آزمون طبق برنامه‌ریزی به‌عمل آمده و با کوشش مسئولان و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مطلوب ارزیابی شده و آزمون‌ها در ساعت مقرر و با رعایت ضوابط در فضایی مناسب طی صبح و عصر پنجشنبه و صبح جمعه در پنج گروه آموزشی و ۱۰ شهر مرکز شهرستان و شهر خارگ برگزار شد.

جهانیان با اشاره به شرکت ۱۵ هزار و ۹۷ داوطلب در این دوره از آزمون گفت: بیشترین تعداد داوطلبان در گروه علوم تجربی با ۶ هزار و ۳۵۳ نفر، سپس گروه علوم انسانی با ۴ هزار و ۴۲۸ نفر، گروه ریاضی و فیزیک با ۲ هزار و ۱۷۹ نفر، گروه زبان‌های خارجی با هزار و ۴۱۱ نفر و گروه هنر با ۷۲۶ داوطلب است.

معاون سیاسی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: نتایج آزمون در شهریور ماه اعلام و پذیرفته‌شدگان از ابتدای مهرماه در دانشگاه‌های میزبان، به تحصیل خواهند پرداخت.