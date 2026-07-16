برگزاری آزمون‌ کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد رضینژاد صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از حوزههای امتحانی آزمون کارشناسی ارشد در استان اردبیل از آغاز برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل خبر داد و اظهارکرد: این آزمون طی روزهای پنجشنبه ۲۵ تیر در دو نوبت صبح و عصر و جمعه ۲۶ تیر در نوبت صبح برگزار میشود.
وی افزود: این آزمون صبح و عصر پنجشنبه و صبح جمعه با ۱۰ هزار و ۱۴۸ داوطلب در استان اردبیل برگزار میشود که از کل داوطلبان در آزمون کاشناسی ارشد ۵ هزار و ۱۵۲ نفر زن و ۴ هزار و ۹۹۶ نفر مرد هستند.
نماینده تامالاختیار سازمان سنجش در دانشگاه محقق اردبیلی و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبان، ادامه داد: آزمون کارشناسیارشد در شهر اردبیل در ۲ حوزه دانشگاه محقق اردبیلی با ۶ هزار و ۹۹۶ داوطلب و دانشگاه پیام نور اردبیل با ۴۷۰ داوطلب و در ۳ شهرستان خلخال با ۶۱۹ داوطلب، مشگینشهر با ۷۰۷ داوطلب و پارس آباد با یک هزار و ۳۵۶ داوطلب برگزار میشود.
دبیر ستاد برگزاری آزمونهای سراسری در استان اردبیل با بیان اینکه همه تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب این آزمون در تمامی حوزههای امتحانی اندیشیده شده است، تصریح کرد: استانداری، فرمانداری، شهرداری، دادگستری، سازمان بازرسی کل استان، نیروی انتظامی، اورژانس، آتشنشانی، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت گاز، صدا و سیما و رسانهها و سایر ارگانها در برگزاری آزمون دخیل هستند.
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