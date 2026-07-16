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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴

برخورد اتوبوس با چند وسیله نقلیه در خیابان ولیعصر

برخورد اتوبوس با چند وسیله نقلیه در خیابان ولیعصر

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از برخورد یک دستگاه اتوبوس بدون مسافر با چند موتورسیکلت و یک خودروی پلیس راهور در خیابان ولیعصر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در تشریح حادثه ظهر پنج‌شنبه در خیابان ولیعصر (عج) اعلام کرد: یک دستگاه اتوبوس شرکت واحد که بدون مسافر و پس از انجام عملیات امدادی و رفع نقص فنی در حال جابه‌جایی بود، در محدوده روبه‌روی پارک ساعی به دلایل در دست بررسی به حرکت درآمد و با چند دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی پلیس راهور برخورد کرد و پس از برخورد با جدول متوقف شد.

در پی این حادثه، به دلیل نشت بنزین از یکی از موتورسیکلت‌های حاضر در صحنه، حریق جزئی ایجاد شد که بلافاصله با حضور عوامل آتش‌نشانی و در کمترین زمان عملیات ایمن‌سازی و اطفای حریق انجام شد.

این حادثه تلفات جانی نداشته و مصدومان نیز توسط عوامل اورژانس خدمات لازم را دریافت کرده‌اند و وضعیت عمومی آنان حاد نیست.

عوامل فنی، امدادی و عملیاتی شرکت واحد از نخستین دقایق وقوع حادثه در محل حضور یافته و ضمن همکاری با دستگاه‌های امدادی و انتظامی، اقدامات لازم برای مدیریت صحنه و بررسی ابعاد حادثه را انجام داده‌اند.

علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان ذی‌صلاح در حال بررسی است و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌های فنی اعلام خواهد شد.

در حال حاضر مسیر تردد باز است، خدمات‌رسانی ناوگان در شرایط عادی ادامه دارد و اتوبوس مذکور نیز در حال انتقال به توقفگاه است.

کد مطلب 6889920

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