بازپیرایی محورهای آزادی، انقلاب و دماوند آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران در با بیان اینکه هماهنگی‌های اجرایی طرح گسترده بازپیرایی محورهای آزادی، انقلاب اسلامی و دماوند، رسماً آغاز شده است، اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای کیفیت منظر شهری، بهبود خدمات شهری، افزایش ایمنی و بازتعریف هویت فرهنگی یکی از مهم‌ترین محورهای ارتباطی پایتخت است.



هرمزی با تأکید بر اهمیت اجرای این پروژه و ضرورت هماهنگی کامل میان تمامی دستگاه‌های مرتبط به این موضوع، افزود: طرح مذکور به‌عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی شهر تهران، با نگاه یکپارچه و مبتنی بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان آغاز شده است.



معاون شهردار تهران ادامه داد: در راستای آغاز عملیات اجرایی این پروژه، نشست مشترکی با حضور معاونان حمل‌ونقل و ترافیک مناطق ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰، نمایندگان شرکت واحد اتوبوسرانی، شرکت کنترل ترافیک، معاونت خدمات شهری، اداره کل حمل‌ونقل عمومی و امور مناطق، پلیس راهور تهران بزرگ، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و همچنین مجری طرح، برگزار شد و پلان کلی پروژه در مسیر ۱۷ کیلومتری حد فاصل میدان آزادی تا سه‌راه تهران‌پارس، ارائه و بررسی شد.



وی گفت: یکی از محورهای اصلی جلسه، بررسی طرح جایگزینی گُلجای به‌جای جداول جداکننده خط ویژه اتوبوس در محورهای آزادی، انقلاب اسلامی و دماوند بود که در این بخش، درباره نحوه اجرا، تعیین بازشوهای مورد نیاز، جانمایی دوربین‌های نظارتی، الزامات ترافیکی و سایر جزییات فنی بحث و تبادل نظر شد.



هرمزی با اعلام اینکه اجرای این پروژه، علاوه بر ارتقای سیمای شهری و افزایش کیفیت فضاهای عمومی، موجب انسجام تجهیزات و مبلمان شهری، ارتقای ایمنی تردد و بهبود عملکرد خط ویژه حمل‌ونقل عمومی خواهد شد، هدف نهایی از اجرای پروژه مذکور را ارائه خدمات مطلوب‌تر و تجربه شهری بهتر برای شهروندان عنوان کرد.



معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی مستمر میان تمامی واحدهای اجرایی و بهره‌بردار، شرط اصلی موفقیت این پروژه است و تلاش خواهیم کرد تا عملیات اجرایی با حداقل تأثیر بر تردد شهروندان و حداکثر کیفیت فنی انجام شود.