نیویورک تایمز: ترامپ با خطر جنگ ابدی در ایران مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد،‌ روزنامه نیویورک تایمز با انتشار گزارشی اذعان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با خطر کشیده شدن به سمت جنگ ابدی دیگری برای آمریکا مواجه است.

این روزنامه آمریکایی در ادامه گزارش خود تأکید کرد: درحالی که ترامپ در کارزار انتخاباتی خود متعهد شد به جنگ های ابدی آمریکا پایان می‌دهد، اکنون خود را در میانه جنگ طولانی با ایران یافته است.

نیویورک تایمز پیشتر هم در گزارشی اعلام کرده بود که هم‌ زمان با اعمال مجدد محاصره ادعایی بنادر ایران در تنگه هرمز توسط نیروهای تروریست آمریکایی، قیمت نفت و به تبع آن قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا افزایش یافت.