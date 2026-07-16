ساختمان اداری ثبت احوال زنجان تا دهه فجر تکمیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در بازدید میدانی از پروژه ساخت ساختمان اداری جدید ثبت احوال شهر زنجان، بر اهمیت استراتژیک این پروژه در ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان تأکید و دستور صریح خود مبنی بر اتمام کامل و بهرهبرداری از این ساختمان تا دهه فجر امسال را صادر کرد.
استاندار زنجان خاطرنشان کرد: این پروژه نباید با تأخیر مواجه شود و باید در زمان مقرر، آماده خدمترسانی به مراجعین باشد.
استاندار زنجان با اشاره به ضرورت رفع چالشهای مالی به سازمان مدیریت و برنامهریزی استان دستور داد: نسبت به تأمین و تخصیص اعتبار لازم برای این پروژه از طریق دو مسیر «بودجه استانی» و «منابع مولدسازی» اقدام کند.
وی تأکید کرد: مدیریت منابع و بهرهگیری از ظرفیتهای مولدسازی برای جلوگیری از توقف پروژههای عمرانی، از اولویتهای اصلی مدیریت استان است.
استاندار ضمن قدردانی از تلاشهای کارگزاران پروژه، از تیمهای اجرایی خواست تا با تمرکز بر برنامهریزی دقیق، تلاش خود را برای تحقق این هدف در بازه زمانی اعلام شده به حداکثر برسانند.
محمدکاظم بیات، مدیرکل ثبت احوال استان زنجان نیز با قدردانی از حضور استاندار و هیات همراه، گزارش کلی از میزان پیشرفت پروژه ارائه کرد و تأمین اعتبار لازم برای اتمام این پروژه را خواستار شد.
مسعود بیاتمنش، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان نیز با تأیید گزارشهای ارائه شده، از محل تأمین اعتبار لازم برای تکمیل این پروژه مطالبی را به استاندار ارائه کرد.
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