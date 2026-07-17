خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردم استان سمنان از روزهای نخست پس از شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، خیابانها را رها نکردهاند. آنها که نزدیک به پنج ماه است در میدان حماسه و صلابت حضور دارند، از همان ساعات اولیه، خونخواهی خود را فریاد زدند.
اما اکنون، روایت خونخواهی مردم شهیدپرور دیار سههزار شهید، با حمله کوردلانه آمریکای جنایتکار به فرودگاه سمنان – که خوشبختانه تلفات جانی یا مصدوم برجای نگذاشت – وارد مرحله تازهای شده است. مردم این گستاخی را بهشدت محکوم کردهاند.
جزئیات حملهٔ آمریکا به سمنان
پیش از ادامهٔ گزارش، باید به این نکته اشاره کرد که آمریکای جنایتکار بامداد پنجشنبه (۲۵ تیرماه) با پرتابهای که منشأ آن دقیقاً مشخص نیست، فرودگاه سمنان را هدف قرار داد و انفجاری شدید ایجاد کرد. محمود قدرتی، مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان، در جمع خبرنگاران حاضر شد و دربارهٔ این اقدام جنایتکارانه توضیح داد.
قدرتی با تأکید بر اینکه پرتابه به بخشی از فرودگاه بینالمللی سمنان اصابت کرده، گفت: «این اقدام جنایتکارانه دشمن، شهید یا مجروحی در پی نداشته و بخشی از فرودگاه که هدف قرار گرفته، کاملاً خالی بوده است.»
وی از شهروندان خواست اخبار موثق را تنها از رسانههای معتبر دنبال کنند و افزود: «مناطق مسکونی و روستاهای مجاور فرودگاه هیچ آسیبی ندیدهاند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.»
اما این حمله، خشم مردمی را برانگیخته است که همچنان خونخواه رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند و اکنون از جسارت و گستاخی آمریکای جنایتکار – که به هیچ اصل انسانی پایبند نیست – به خشم آمدهاند؛ بهویژه پس از جنایت مدرسه میناب و شهادت جمعی از سربازان وظیفه در جنوبشرق کشور.
جهاد تبیین
نماینده ولیفقیه در استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دو موضوع مهم در خصوص رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: نخست، ادامه راه ایشان است؛ ما نباید تنها به سوگواری و سینهزنی اکتفا کنیم، بلکه باید رهرو آن رهبر فرزانه باشیم و هر کس در هر جایگاهی، بتواند این مسیر را ادامه دهد.
حجتالاسلام مرتضی مطیعی، ادامه راه مبارزهای را که رهبر شهید به ما آموخت، از مهمترین اولویتها دانست و افزود: دومین موضوع، خونخواهی و انتقام است. خداوند در قرآن کریم میفرماید: "وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ"؛ بنابراین در قصاص، حیات و زندگی نهفته است. نباید پنداشت که قصاص فقط انتقام است.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه قصاص، خود نوعی مجاهدت است، تصریح کرد: قصاص به معنای حرکت، جهاد تبیین و خدمت است؛ بنابراین نباید دایره آن را به انتقامی کوچک تقلیل داد. امروز معتقدیم خدمت به نظام اسلامی، پیشبرد ارزشهای انقلاب و تداوم سیره امامین انقلاب، خود مصداق خونخواهی است. از سوی دیگر، خونخواهی یعنی مقاومت؛ و این جزئی از عهدی است که ملت ما با رهبر شهید بسته است.
مطیعی خاطرنشان کرد: مردم ما در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، پرچمهای سرخ «یالثارات الحسین» و «یالثارات الخامنهای» را برافراشتند و خونخواهی را فریاد زدند. انتقام از جرثومههای فساد و اشرار، تنها بخش کوچکی از خونخواهی در برابر دشمنان است. سوگواری ما باید با خونخواهی به قیامی سلحشورانه بدل شود تا پرچم سرخ خونخواهی در دستان مردم، همواره برافراشته بماند.
خونخواهی در کنار ادامهٔ راه امامین انقلاب
مردم نیز بر این باورند که خونخواهی باید در کنار ادامه راه رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار گیرد. حسین میرزایی، فرهنگی بازنشسته، به خبرنگار مهر گفت: ما خونخواه رهبر شهید هستیم اما باید بدانیم که تداوم راه رهبر شهید، از صد انتقام برای دشمن دردناکتر است.
وی افزود: دشمن گمان میکرد با شهادت رهبر شهید، همهچیز تمام میشود و انقلاب به زانو درمیآید، اما ادامه راه امامین انقلاب، تبعیت از فرامین رهبری و وحدت و انسجام زیر پرچم ایران اسلامی، بدترین کابوس برای دشمن است.
همسر ایشان، خانم ربانی، نیز تأکید کرد: پرچم سرخ انتقام در دستان مردم ماست و این پیام روشنی دارد و نشاندهنده عظمت ملت ایران است.
حجتی که تمام شد
رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، در پیام اخیر خود به این مطالبهٔ مردمی واکنش نشان دادند و فرمودند: عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بیآبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملت ماست و بهطور حتمی باید صورت گیرد.
مسعود براتی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتگو با مهر، با اشاره به این پیام، اظهار داشت: این پیام، حجت را برای همگان تمام کرد. آنهایی که در مسیر تردید داشتند، اکنون میدانند رهبر انقلاب چه راهی را ترسیم کردهاند. دیگر هیچ شکی در خونخواهی رهبر شهید باقی نمانده است.
وی افزود: خون قاتلان رهبر شهید و هزاران شهید دیگر در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، باید ریخته شود و این خواسته ملت ایران است. راه پیش رو کاملاً روشن است. در مراسم تشییع رهبر شهید، سوگواران با پرچمهای سرخ خونخواهی حاضر شدند و همین امر، ترس را در دل جنایتکاری چون رئیسجمهور آمریکا انداخت.
پاسخ به گستاخی
محمدعلی همتی، یکی از شهروندان، در گفتگو با خبرنگار مهر، حمله اخیر آمریکا به فرودگاه سمنان را محکوم کرد و گفت: این گستاخی، ریشه در ترس دشمن از ملت ما دارد؛ وقتی مردم در تشییع رهبر شهید، پرچمهای خونخواهی برافراشتند، دشمن دریافت که ملت ایران همچنان استوار و صلابتمند ایستاده است.
همتی با محکوم کردن جنایتهای آمریکا، تأکید کرد: برای ما روشن است که بهزودی جنایتکار اعظم، تقاصِ کارهایش را پس خواهد داد. خون رهبر شهید انقلاب اسلامی به ناحق ریخته شد، اما به برکت این خون، شاهد نابودی استکبار جهانی خواهیم بود.
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