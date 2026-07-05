خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ ملت مبعوث در سرتاسر ایران اسلامی این روزها در اندوه تشییع و وداع با پیکر مطهر قائد شهید امت امام خامنه‌ای اشک ماتم می‌ریزند و سوگوار امامشان هستند. دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی در نهم اسفندماه سال گذشته بزرگ‌ترین جنایت و توطئه تروریستی تاریخ معاصر را در این فاجعه رقم زد و قلب‌های بی‌شماری در سرتاسر عالم را تا ابد جریحه‌دار و محزون ساخت.

قلوب اندوهگین و داغدار مردم غیور ایران و آزادیخواهان عالم جز با خون‌خواهی و انتقام از مجرمان این جنایت التیام و تسکین نخواهد یافت و البته وعده الهی در قرآن نیز بر همین امر استوار است که خدا در آیه ۲۲ از سوره مبارکه سجده فرمود: «إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِینَ مُنْتَقِمُونَ.»

در روزهای حزن‌انگیز تشییع حماسی و باشکوه پیشوای جهان تشیع، امت اسلامی فریاد خون‌خواهی خون پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی را سر داده و این انتقام‌خواهی نه از جنس سکون بلکه از جنس خیزش و تمدن‌سازی و استکبارستیزی است. در همین خصوص نظرات برخی اساتید حوزوی و دانشگاهی در استان چهارمحال و بختیاری را جویا شدیم.

خون‌خواهی هر قطره از خون قائد شهید، امانتی بر گردن ماست

حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی، مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه رهبر ما را شهید کردند و قرآن صراحتاً اعلام می‌کند که «فی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»، اظهار کرد: بر طبق نص صریح قرآن، اگر می‌خواهید زندگی کنید قصاص کنید و اگر این اتفاق نیفتد، امام‌کشی باب می‌شود و رهبر ما همیشه باید پنهان بماند.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه قصاص نفس در برابر نفس حکم اسلام است، ادامه داد: اگر کوتاه بیاییم دنیا روی آرامش نخواهد دید و خون‌خواهی هر قطره از خون قائد شهید، امانتی بر گردن ماست.

سعیدی بیان کرد: اگر خون‌خواهی امام شهید به تأخیر بیفتد، جسارت و گستاخی جنایتکاران بیشتر خواهد شد لذا ما به عنوان امت اسلامی بر خود فرض می‌دانیم که در این تشییع باشکوه فریاد «انتقام انتقام» سر بدهیم. باید عاملان و آمران و جنایتکاران جنگی محاکمه شوند و هر مسلمانی که به نحوی دستشان به عاملان این جنایت می‌رسد، دریغ نکند.

وی با تأکید بر اینکه حوزویان استان چهارمحال و بختیاری خواستار محاکمه و قصاص عاملان شهادت قائد امت‌ و جنایات در ایران اسلامی هستند، ادامه داد: همان‌طور که امام راحل (ره) فتوای مهدورالدمی سلمان رشدی را صادر کردند و نگارنده آیات شیطانی تمام عمر خود را در مخفیگاه‌ها طی کرده است، ترامپ و نتانیاهو نیز باقی عمر خود را باید در خفا زندگی کنند.

سعیدی با تأکید بر اینکه باید عرصه را بر آنان تنگ کنیم، ادامه داد: باید در طول مراسم تشییع در تهران و قم و مشهد مقدس و نیز در عراق، صدای انتقام‌خواهی به گوش جهانیان برسد و مسلمانان برای نابودی این غده‌های سرطانی یک لحظه درنگ نکنند.

خون امام شهید عامل فتح قله‌های عالم و تحقق حاکمیت خداست

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی طاهری، مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بر طبق نص صریح قرآن مسیر ذلت، گاه به صورت تزیین شده و در جلوه بهترین مسیر، پیش روی آدمی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: در برهه‌ای از تاریخ قرار داریم که آیندگان عکس‌العمل‌های ما نسبت به کشتن پیشوا و اماممان را قضاوت خواهند کرد.

طاهری با تأکید بر نعمت ولایت فقیه، ادامه داد: نور ولایت فقیه به برکت خون شهدا به سرتاسر عالم درخشید اما کار جامعه به جایی رسیده و جهل آن‌چنان بر فضای فکری برخی از ما مستولی شده که خون امام شهیدمان باید آن را پاک کند.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه خون شهید تأثیرگذار است و بعد از شهادت امام شهید جامعه مؤمن‌تر و موحدتر شد، افزود: خون امام تأثیر دارد و جامعه را متحول می‌کند. رهبر انقلاب اسلامی فرمودند که دشمن تلاش می‌کند تا تأثیر خون شهدا در وجود ملت مبعوث از بین برود و از جمله اینکه می‌خواهد اشتباه محاسباتی در مسئولان نظام ایجاد کند.

طاهری با تأکید بر اینکه دستگاه محاسباتی مسئولان تصمیم‌گیر باید در نسبت با دستگاه محاسباتی انبیا و اولیای الهی باشد، گفت: تحلیل برخی مسئولان نباید منجر به مخابره پیام ضعف به دشمنان شود.

وی خون امام شهید را عامل فتح قله‌های عالم و تحقق حاکمیت خدا دانست و توضیح داد: برای تحقق حاکمیت خدا گوش به فرمان ولی فقیه هستیم. وجدانمان را قاضی کنیم و به این پرسش پاسخ بدهیم که برای انتقام خون امام شهید چه وظیفه‌ای جز بسط زمینه ظهور حضرت حجت (عج) باید داشته باشیم.

انتقام خون امام شهید با بسط زمینه ظهور حضرت حجت

مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بر طبق نص صریح قرآن، نصرت خدا مشروط است و زمانی شامل حال انسان‌ها می‌شود که یاری‌گر دین خدا باشند. یاری خدا این است که ترس از ما را در دل دشمنان می‌اندازد. هنوز سربازان سردار شهید سلیمانی به دشمن شلیک می‌کنند و امام شهیدمان در مورد این شهید فرمودند که ترس دشمن از شهید سلیمانی، بیشتر است از سردار سلیمانی.

طاهری با اشاره به اینکه مسیر خدا مسیر ناهموار استقامت است، گفت: خدا چون می‌خواست یوسف را عزیز مصر کند، او را در چاه انداخت تا استقامت او را آزمایش کند و ببیند در مسیر حرکتش به قله تا چه اندازه می‌تواند مقاومت کند.

وی با تأکید بر اینکه امام شهید فرمودند یک قدم تا قله داریم، بیان کرد: ما شهدای بسیاری در مسیر رسیدن به قله تقدیم کردیم، خون فرماندهان و سرداران بزرگ ما پای این حرکت ریخته شده و علمای بزرگ مجاهدت‌ها کشیدند تا به اینجا برسیم.

حجت‌الاسلام طاهری گفت: منتقم بودن ویژگی دائمی شیعه بوده و اگرچه ممکن است انتقام خون رهبر شهیدمان سالیان سال به طول انجامد اما باید باعث گسترش تمدن اسلامی و جامعه توحیدی شود و افزایش عزت و اقتدار ایران اسلامی را به دنبال داشته باشد.

ثارالله یعنی کسی که خدای متعال خون‌خواه اوست

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالقاسم کاظمی، مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به فراز «السلام علیک یا ثارالله و ابن ثاره» از زیارت عاشورا، اظهار کرد: «ثارالله» یعنی کسی که خدای متعال خون‌خواه و منتقم اوست و عهده‌دار خون‌خواهی او شده است که در میان ائمه معصومین (ع)، حضرت امیرالمومنین (ع) و امام حسین (ع) که با ضرب شمشیر به شهادت رسیدند، ثارالله هستند.

کاظمی با ذکر اینکه خون‌های شریف و عظیم و پاکی که با تمام قساوت قلب و در اوج مظلومیت ریخته شد منتقمی جز خدا ندارد، ادامه داد: ما شاید عظمت این خون‌ها را درک نکنیم اما چنان با شرافت است که خدای سبحان خود به خون‌خواهی آن برخاسته چرا که با ظلم فاحش ظالمان و شقی‌ترین انسان‌ها ریخته شده است.

وی با تصریح اینکه کسی جز خدا نمی‌تواند تقاص خون امام علی (ع) و حضرت سیدالشهدا (ع) و ظلمی که در حق آنان شد را بگیرد، افزود: خون‌خواهی لزوماً کار بد و خشنی نیست و خشونت همیشه هم بد نیست همچنان که خدا هم خودش را خون‌خواه سیدالشهدا و پدر بزرگوارشان قرار داده است.

کاظمی گفت: در آیه ۱۷۹ از سوره مبارکه بقره «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ» خداوند متعال بر جایگاه قصاص تأکید دارد و البته از همه هم انتظار درک ضرورت قصاص را ندارد بلکه فقط اهل تفکر و صاحبان خرد، این را درک می‌کنند. لذا اینکه قصاص یا خون‌خواهی را با به میان کشیدن مباحثی چون اسلام رحمانی به حاشیه ببریم، خلاف قرآن است که قصاص را مایه حیات می‌داند.

مدرس حوزه و دانشگاه تصریح کرد: خدای سبحان قوه غضبیه را در وجود انسان‌ها نهاده است یعنی آنکه در مقابل هر کسی که به حق کسی دیگر تجاوز کرد یا ضربه و آسیبی به او وارد ساخت، مقابله به مثل کند و پاسخش را بدهد. انسان برای حفظ جان خود ناگزیر از غضب و مقابله و دفاع از خود در برابر هر گونه خطری است و اگر این قوه در نهاد انسان نبود، نسل او برچیده می‌شد.

کاظمی با تأکید بر اینکه خداوند متعال در کنار بهشت برین جهنم ابدی را هم دارد، افزود: خدای رحمان و رئوف و مهربان، اهل غضب و عذاب هم است و نباید تصور کرد که خدا فقط بخشش و عطوفت است. در قیامت حرمله و امام حسین (ع) در یک جایگاه و رتبه قرار نمی‌گیرند و خدا در کنار ارحم الراحمین بودن، أشد المعاقبین نیز است و همان اسلام دین رحمت، دین تقاص نیز است.

اسلام رحمانی به معنی اسلام عاری از قصاص و خونخواهی نیست

وی با یادآوری اینکه اسلام رحمانی به معنی اسلام عاری از قصاص و خشونت و خونخواهی نیست، توضیح داد: امیرالمومنین (ع) زمانی که پای حدود الهی در میان بود، به تعبیر پیامبر اسلام (ص) «انّه خشن فی ذات اللَّه» یعنی در مسئله حدود و مقررات الهی یک انسان خشن بودند.

کاظمی با یادآوری اینکه انتقام و خونخواهی رفتاری زشت و از روی تندروی نیست، گفت: اگر انتقام بد بود، خدا خون‌خواه سیدالشهدا نمی‌شد و اسلام، «سلمٌ لمن سالمکم» را در کنار «حربٌ لمن حاربکم» قرار می‌دهد یعنی در کنار رحمت و عطوفت، قصاص و کشتار و جهاد و قتال هم دارد و اینها بخشی از اسلام‌اند.

وی با طرح این پرسش که خدای متعال چگونه انتقام خون سیدالشهدا (ع) را از بنی‌امیه گرفته است، گفت: اسناد و متون تاریخی در این خصوص مطلبی بیان نکرده است و خدای سبحان سنتی را که در اقوام پیش از بنی‌امیه برای تأدیبشان داشت درباره این قوم جاری نساخت.

کاظمی بیان کرد: بنی‌امیه تنها قومی‌اند که خداوند متعال قاطبه آنها را لعنت می‌کند اما سندی مبنی بر برچیده شدن آنها با عذابی ویژه نداریم و از ظواهر امر پیداست که خدا هنوز انتقام سیدالشهدا را از این قوم نگرفته است. حال پرسش اینجاست که چگونه از قاتلان امام حسین علیه السلام انتقام خواهد گرفت.

وی با تصریح اینکه ما در زیارت عاشورا از خدا رزق خونخواهی حسین (ع) در رکاب امام زمان (عج) را طلب می‌کنیم، گفت: هنوز انتقام خون سیدالشهدا گرفته نشده و از خدا می‌خواهیم که در زمره منتقمین خون حضرت در رکاب منتقم اصلی قرار گیریم که همین مبانی در آیه ۳۳ از سوره مبارکه اسراء نیز آمده است.

خون‌خواهی سیدالشهدا در رکاب امام زمان یک آرمان والاست

کاظمی خون‌خواهی سیدالشهدا را یک آرمان و مدال افتخار دانست و بیان کرد: مختار تک‌تک مرتکبان مصیبت کربلا را به درک واصل کرد اما در ادبیات شیعی و در لسان اهل بیت (ع) مختار به عنوان منتقم حضرت سیدالشهدا شناخته نمی‌شود اگرچه آن بزرگواران از این کار مختار خوشحال شدند و در حقش دعا کردند اما انتقام آن خون‌های پاک گرفته نشد.

وی با بیان اینکه انتقام خون امام شهیدمان صرفاً به درک واصل کردن آمران و مسببان شهادت ایشان نیست، ادامه داد: امام شهید درباره انتقام خون شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند که «کفش پای سلیمانی به سر قاتل او شرف دارد.» لذا انتقام خون آن سردار سرافراز و مالک اشتر انقلاب اسلامی را «خروج آمریکا از منطقه» دانستند. البته در این هم شکی نیست که زمین باید از لوث وجود این قاتلان پست‌تر از حیوان پاک گردد.

کاظمی یادآور شد: اگر حق چنان ارزش دارد که خون مطهر حضرت سیدالشهدا (ع) پای آن ریخته شود، انتقام خون حضرت نیز با اضمحلال باطل محقق خواهد شد و این در زمان ظهور حضرت ولیعصر (عج) رقم می‌خورد؛ همه تلاش‌های امروز در راستای زمینه‌سازی برای ظهور و استقرار دولت کریمه حق است. زمانی که سلطه و حکمرانی دین و آقایی حق بر همه عیان شود، انتقام خون سیدالشهدا هم گرفته خواهد شد.

باطل باید به انزوا برود

وی با طرح این پرسش که انتقام خون رهبر شهید چگونه محقق خواهد شد، گفت: باطلی که رأس جبهه حق در عصر غیبت را زده است باید حداقل به حاشیه رانده شود، سست شود و به عقب برود؛ جولان باطل باید از تب و تاب بیفتد و به انزوا کشیده شود.

کاظمی با تصریح اینکه در قبال خون‌خواهی امام شهید نه هیجانی باید برخورد کنیم و نه بیخیال شویم، بیان کرد: انتقام خون امام شهیدمان، نابودی اسرائیل است و این فرصت را خدای سبحان برای ما قرار داد تا تمرینی برای انتقام‌خواهی خون سیدالشهدا (ع) باشد که کاری بسیار بزرگ خواهد بود.

وی در پایان گفت: امروز اگر کوتاهی ورزیم و نسبت به انتقام خون نائب امام عصر (عج) و ولی الهی زمان سستی کنیم در عصر ظهور یقیناً لیاقت انتقام خون سیدالشهدا علیه السلام نصیبمان نخواهد شد.