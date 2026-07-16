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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شاهرود؛ ۱۳ سارق دستگیر شدند

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شاهرود؛ ۱۳ سارق دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از اجرای طرح امنیت اجتماعی به مدت ۴۸ ساعت در شاهرود خبر داد و گفت: در این راستا ۱۳ سارق دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شاهرود از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان خبر داد و گفت: مدت زمان اجرای این طرح بازه ۴۸ ساعت بوده است.

وی ادامه داد: این طرح در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، افزایش احساس امنیت عمومی و برخورد قاطع با سارقان و عوامل ایجاد ناامنی، با بهره‌گیری از توان عملیاتی مأموران انتظامی در نقاط مختلف شهرستان به اجرا درآمد.

فرمانده انتظامی شاهرود با بیان اینکه در این طرح پاکسازی نقاط آسیب‌زا و جرم‌خیز، شناسایی افراد متخلف و برخورد با سارقان در دستور کار پلیس قرار داشت، توضیح داد: مأموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی، گشت‌زنی‌های هدفمند و اشراف اطلاعاتی موفق شدند ۱۳ سارق را شناسایی و دستگیر کنند.

شائینی یادآور شد: در جریان این عملیات، تعدادی از اموال سرقتی نیز کشف شد و پس از تکمیل مراحل قانونی و شناسایی صاحبان اموال، اقلام مکشوفه به مال‌باختگان مسترد خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی به صورت مستمر در شهرستان ادامه خواهد داشت، اضافه کرد: پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب برهم زدن نظم و امنیت عمومی شود، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد می‌کند.

کد مطلب 6890029

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