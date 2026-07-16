https://mehrnews.com/x3czH3 ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۴ کد مطلب 6890087 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۴ قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب ارومیه - مردم انقلابی سلماس در لبیک به ندای رهبری و خونخواهی رهبر شهید انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6890087 کپی شد مطالب مرتبط کشف ۱۳ کیلوگرم قارچ ترافل قاچاق در بهشهر؛ باند خرید و فروش متلاشی شد اجتماع «همه خونخواهیم» در خیابان های منتهی به حرم امام رضا(ع) اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شاهرود؛ ۱۳ سارق دستگیر شدند توسعه پایدار خوانسار بسته به آبادانی و توسعه متوازن روستاها است برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی شهرستان سلماس
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