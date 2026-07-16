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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۴

قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

قیام مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب

ارومیه - مردم انقلابی سلماس در لبیک به ندای رهبری و خونخواهی رهبر شهید انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6890087

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