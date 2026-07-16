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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

قوه قضائیه ادعای ترامپ درباره آزادی زندانی آمریکایی را تکذیب کرد 

قوه قضائیه ادعای ترامپ درباره آزادی زندانی آمریکایی را تکذیب کرد 

قوه قضائیه ادعای دونالد ترامپ در فضای مجازی مبنی بر آزادی یک زندانی آمریکایی بازداشت‌شده در دوران بایدن را به‌کلی رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: اوایل بامداد امروز بود که دونالد ترامپ در مطلبی که در فضای مجازی منتشر کرد از آزادی یک زندانی آمریکایی که به گفته او در زمان دولت بایدن و در سال ۲۰۲۴ بازداشت شده بود خبر داد.

ترامپ مطابق سنوات قبلی در اعلام خبرهای دروغین علاوه بر دادن ناسزا به رئیس جمهور سلف خود از ایران هم تشکر کرد.

ترامپ در حالی این ادعا را مطرح کرده است که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته هیچ زندانی محکوم و یا جاسوس آمریکایی با مشخصاتی که ترامپ اعلام کرده و یا با هر مشخصات دیگری از زندان‌های ایران آزاد و یا تبادل نشده است.

البته سابقه توهمات ترامپ در اعلام اینگونه اخبار فقط به این مورد برنمی‌گردد، او پیشتر هم در مواردی از جمله اعلام خبر اعدام قریب الوقوع ۸ زن زندانی در پی کودتای دی ماه ۱۴۰۴، اعدام یک پسر جوان در کرج و … گول منابع دروغگوی خود را خورده بود.

کد مطلب 6890032
محسن صمیمی

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