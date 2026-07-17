به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت حل اختلاف دادگستری کل استان همدان اعلام کرد که در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر ترویج فرهنگ صلح، گذشت و اصلاح ذات‌البین از ۱۹ اردیبهشت‌ماه تا ۲۶ خردادماه سال جاری پویش «به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» در شهرستان کبودراهنگ با استقبال طرفین پرونده‌ها مواجه شد.

در مدت اجرای این پویش با پیگیری‌های مستمر اعضای شوراهای حل اختلاف و تلاش صلح‌یاران، ۲۲ پرونده حقوقی و ۱۱ پرونده کیفری با رضایت طرفین مختومه شد و از ادامه روند دادرسی و صدور احکام قضایی جلوگیری به عمل آمد.

علاوه بر کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و تسریع در رسیدگی به دعاوی، این‌گونه سازش‌های داوطلبانه نقش موثری در تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنش‌های اجتماعی و تقویت روحیه همدلی در جامعه ایفا می‌کند.

پویش «به احترام رهبر شهیدم می‌بخشم» که با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات اجرا شد، گامی مثبت در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی و امنیت روانی جامعه محسوب می‌شود.