جوادی آملی: حمایت از رهبری و صیانت از وحدت ملی باید تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالله جوادی آملی، شامگاه پنجشنبه، در دیدار با جمعی از ائمه جمعه استان تهران با گرامیداشت یاد شهدا، بر ضرورت حفظ وحدت ملی، حمایت از رهبری و صیانت از بنیانهای نظام اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: جامعه اسلامی باید با هوشیاری، انسجام و پایبندی به اصول، از استقلال، امنیت و سرمایههای مادی و معنوی کشور صیانت کند.
وی با اشاره به نقش ایمان و حضور مردم در اقتدار کشور، افزود: عزت و استواری جامعه در گرو وحدت، همدلی و مشارکت آگاهانه مردم است و این سرمایه باید همواره حفظ و تقویت شود.
این مرجع تقلید با تأکید بر تداوم مسیر و آرمانهای رهبر شهید، تصریح کرد: تکریم حقیقی شهدا در ادامه دادن راه، اندیشه و سیره آنان معنا پیدا میکند و حمایت از رهبری نیز وظیفهای همگانی برای حفظ انسجام و اقتدار کشور است.
جوادی آملی همچنین با تأکید بر هوشیاری در برابر تهدیدهای خارجی، خاطرنشان کرد: حفظ وحدت ملی، پرهیز از اختلافافکنی و تقویت همبستگی اجتماعی، مهمترین نیاز جامعه در شرایط کنونی است.
وی در پایان بر ضرورت قدردانی از مردم و خدمتگزاران نظام و تقویت پیوندهای اجتماعی تأکید کرد و خواستار استمرار همدلی و همکاری برای پیشبرد اهداف کشور شد.
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