سنتکام مدعی توقیف یک کشتی ایرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد که در راستای محاصره دریایی ایران، مسیر سه کشتی تجاری را که به ادعای این نهاد در تلاش برای نقض این محاصره بودند، تغییر داده است.

سنتکام همچنین مدعی شد یک کشتی تجاری دیگر را به دلیل تمکین نکردن به دستورات، توقیف کرده و نظامیان آمریکایی بر عرشه این کشتی تجاری مستقر شده‌اند.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در ادامه ادعا کرد که تنگه هرمز و مناطق پیرامونی آن برای کشتیرانی آزاد و باز است، مگر برای کشتی‌هایی که به گفته این نهاد، درصدد نقض محاصره دریایی آمریکا علیه ایران باشند.