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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۲

سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۳۹ کشتی تجاری شد

سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۳۹ کشتی تجاری شد

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) مدعی تغییر مسیر چندین کشتی تجاری در چارچوب طرح ادعایی محاصره دریایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار پیامی مدعی شد تاکنون مسیر ۱۳۹ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

این نهاد در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: از آغاز محاصره بنادر ایران، ۹ کشتی را از کار انداختیم.

سنتکام روز چهارشنبه نیز اعلام کرد: ما دیروز سه‌شنبه یک نفتکش دیگر را در خلیج عمان پس از نقض تحریم ایران از کار انداختیم. ما موتورخانه نفتکش با پرچم پالائو را پس از آنکه خدمه آن از دستورالعمل‌ها پیروی نکردند، با مهمات دقیق هدف قرار دادیم.

این نهاد در روزهای گذشته نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود.

کد مطلب 6858207

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