سنتکام از آغاز دور جدید حملات هوایی آمریکا به ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در بیانیهای اعلام کرد: دور جدیدی از حملات هوایی این کشور علیه ایران آغاز شده است.
سنتکام مدعی شد این حملات با هدف ادامه تضعیف توانایی ایران برای حمله به کشتیها در تنگه هرمز انجام میشود.
در ادامه این بیانیه آمده است که این حملات همزمان با آمادگی نیروهای آمریکایی برای ازسرگیری محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران صورت میگیرد.
فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا در ادامه بیانیه خود اعلام کرد که بیش از ۲۰ ناو جنگی آمریکایی و صدها جنگنده در خاورمیانه مستقر شدهاند.
سنتکام مدعی شد که نظامیان آمریکایی توان اجرای حملات مرگبار را دارند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند.
سنتکام همچنین از آغاز محاصره دریایی ایران خبر داد.
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