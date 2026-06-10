سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۳۴ کشتی تجاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز چهارشنبه با انتشار پیامی مدعی شد تاکنون مسیر ۱۳۴ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

این نهاد تروریستی در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: ما دیروز سه‌شنبه یک نفتکش دیگر را در خلیج عمان پس از نقض تحریم ایران از کار انداختیم. ما موتورخانه نفتکش با پرچم پالائو را پس از آنکه خدمه آن از دستورالعمل‌ها پیروی نکردند، با مهمات دقیق هدف قرار دادیم. نهاد تروریستی مذکور پیشتر نیز نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود.