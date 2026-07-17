خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: با آغاز روزهای گرم تابستان، تأمین آب شرب پایدار در برخی مناطق شهر سنندج با چالش جدی مواجه شده است؛ چالشی که بیش از همه ساکنان مناطق حاشیهای و نواحی منفصل شهری را درگیر کرده و گلایههای فراوانی را به دنبال داشته است.
در روزهای اخیر، گزارشهای متعدد مردمی از افت فشار شدید و قطعی آب در ساعات مختلف شبانهروز در مناطقی همچون نایسر، آساوله و دوشان حکایت دارد؛ مناطقی که بخش قابل توجهی از جمعیت شهر سنندج را در خود جای دادهاند و بسیاری از ساکنان آنها میگویند تأمین آب شرب به یکی از دغدغههای اصلی زندگی روزانهشان تبدیل شده است.
هرچند قطعی برق و افزایش مصرف در فصل گرما موضوع تازهای نیست، اما استمرار این وضعیت در شبکه آبرسانی باعث شده بسیاری از خانوارها برای انجام سادهترین امور روزمره با مشکلات فراوانی روبهرو شوند.
ساعتهای بیآبی، زندگی مردم را مختل کرده است
در محله نایسر، افت فشار آب و قطعیهای مکرر به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است شهروندان میگویند در طول شبانهروز چندین بار جریان آب قطع و یا دچار افت فشار میشود و در زمانهایی که آب در شبکه وجود دارد نیز فشار آن به اندازهای پایین است که امکان استفاده از آن برای مصارف عادی وجود ندارد.
یکی از ساکنان نایسر در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: برخی روزها چندین بار آب قطع میشود و گاهی ساعتها هیچ آبی در لولهها وجود ندارد در بسیاری از مواقع مجبور هستیم آب مورد نیاز خود را از قبل ذخیره کنیم تا برای آشپزی، شستوشو و حتی آشامیدن با مشکل مواجه نشویم.
شهروند دیگری نیز با اشاره به تداوم این وضعیت اظهار میکند: با گرمتر شدن هوا، نیاز خانوادهها به آب افزایش یافته اما همزمان قطعیها نیز بیشتر شده است.
مطالبهای که به مراجعه حضوری ختم شد
در منطقه آساوله نیز شرایط تفاوت چندانی با نایسر ندارد، ساکنان این منطقه میگویند قطعیهای مکرر آب طی روزهای اخیر مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد کرده است.
یکی از شهروندان آساوله در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: برای پیگیری وضعیت آب به امور آب سنندج مراجعه کردهایم، اما هنوز مشکل به صورت کامل برطرف نشده و همچنان با افت فشار و قطعی آب مواجه هستیم.
نوسانات و محدودیتهای تأمین برق موجب اختلال در فرآیند پمپاژ آب و کاهش ذخیره مخازن شده و در نتیجه در برخی مناطق شهر، افت فشار یا قطعی موقت آب رخ میدهد
وی ادامه میدهد: انتظار داریم مسئولان برای مناطق حاشیهای نیز همانند سایر نقاط شهر برنامهریزی مناسبی داشته باشند، زیرا تأمین آب شرب از ابتداییترین نیازهای مردم است.
شهروند دیگری نیز با بیان اینکه قطعی آب زمان مشخصی ندارد، میگوید: گاهی صبح آب قطع میشود، گاهی عصر و حتی نیمهشب نیز با افت شدید فشار مواجه هستیم و همین موضوع برنامهریزی زندگی روزمره را دشوار کرده است.
یکی دیگر از ساکنان این منطقه نیز اظهار میکند: بسیاری از خانوادهها مجبور شدهاند مخازن ذخیره آب تهیه کنند؛ موضوعی که هزینه مضاعفی را به آنها تحمیل کرده است.
دوشان نیز از مشکلات آبرسانی بینصیب نمانده است
بررسیها نشان میدهد منطقه دوشان نیز در روزهای اخیر با افت فشار آب روبهرو بوده و برخی شهروندان از قطعیهای مقطعی در ساعات مختلف شبانهروز به ویژه در زمان قطعی برق خبر میدهند.
ساکنان این منطقه معتقدند با توجه به افزایش جمعیت و توسعه سکونتگاههای حاشیهای، لازم است زیرساختهای آبرسانی نیز متناسب با نیاز موجود تقویت شود تا با آغاز فصل گرما شاهد تکرار چنین مشکلاتی نباشند.
آبفا کردستان: ناترازی برق، علت اصلی اختلال در آبرسانی است
در پی افزایش گلایههای مردمی، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان با صدور اطلاعیهای درباره افت فشار و قطعی آب در برخی مناطق شهر سنندج توضیحاتی ارائه کرد.
در این اطلاعیه آمده است: با آغاز فصل گرم سال و افزایش مصرف آب و برق، ناترازی در شبکه تأمین انرژی برق ایجاد شده که این موضوع بر روند خدماترسانی شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور، از جمله استان کردستان، تأثیرگذار بوده است.
بر اساس این اطلاعیه، نوسانات و محدودیتهای تأمین برق موجب اختلال در فرآیند پمپاژ آب و کاهش ذخیره مخازن شده و در نتیجه در برخی مناطق شهر، افت فشار یا قطعی موقت آب رخ میدهد.
استفاده از دیزل ژنراتورها و مدیریت شرایط موجود از جمله اقداماتی است که با هدف تداوم خدماترسانی و کاهش اختلال در شبکه آبرسانی انجام میشود.
شرکت آب و فاضلاب استان کردستان تأکید کرده است که این شرایط خارج از اختیار این شرکت بوده، اما همزمان با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، تمام ظرفیتهای موجود برای کاهش آثار این محدودیتها به کار گرفته شده است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است که استفاده از دیزل ژنراتورها و مدیریت شرایط موجود از جمله اقداماتی است که با هدف تداوم خدماترسانی و کاهش اختلال در شبکه آبرسانی انجام میشود.
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان کردستان همچنین از شهروندان خواسته است با مدیریت مصرف آب، این شرکت را در عبور از شرایط فعلی یاری کنند و اطمینان داده است تمامی ظرفیتهای فنی و عملیاتی برای تأمین پایدار آب شرب به کار گرفته شده است.
لزوم مدیریت مصرف و تقویت زیرساختها
کارشناسان معتقدند افزایش مصرف آب در فصل تابستان، همزمان با محدودیتهای ناشی از ناترازی برق، فشار مضاعفی بر شبکههای آبرسانی وارد میکند؛ موضوعی که در شهرهایی با توسعه سریع مناطق حاشیهای، آثار آن بیشتر نمایان میشود.
به باور کارشناسان، در کنار مدیریت مصرف از سوی مشترکان، توسعه زیرساختهای انتقال و ذخیره آب، افزایش ظرفیت پمپاژ، تجهیز تأسیسات به منابع برق اضطراری و اجرای طرحهای تقویت شبکه میتواند از تکرار چنین مشکلاتی در سالهای آینده جلوگیری کند.
انتظار مردم برای بازگشت آب پایدار
هرچند شرکت آب و فاضلاب استان کردستان دلیل اصلی افت فشار و قطعی آب را محدودیتهای ناشی از ناترازی برق عنوان کرده و از تلاش برای مدیریت شرایط خبر داده است، اما شهروندان مناطق نایسر، آساوله و دوشان انتظار دارند این مشکل در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
آب شرب، اساسیترین نیاز هر خانواده است و استمرار اختلال در تأمین آن، علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی و رفاهی، نارضایتی گسترده شهروندان را نیز به دنبال دارد؛ موضوعی که ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای پایداری شبکه آبرسانی و کاهش تأثیر قطعی برق بر تأمین آب را بیش از پیش آشکار میکند.
نظر شما