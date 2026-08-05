دستور استاندار کردستان برای رفع تنش آبی نایسر و آساوله

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی عصر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت تأمین آب شرب ناحیه منفصل شهری نایسر و روستای آساوله سنندج، با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی معتمدان این مناطق، اظهار کرد: وضعیت آب شرب در نایسر و آساوله رضایتبخش نیست و نمایندگان مردم نیز بدون واسطه مسائل و دغدغههای خود را با مسئولان در میان گذاشتند.
وی با بیان اینکه تأمین آب شرب پایدار یکی از مطالبات جدی مردم این مناطق است، افزود: همه دستگاههای اجرایی متولی باید با همافزایی و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود برای رفع این مشکل تلاش کنند و هیچ دستگاهی نباید خود را خارج از این مسئولیت بداند.
استاندار کردستان، توسعه زیرساختهای خدماتی را لازمه حل مشکلات آبرسانی عنوان کرد و گفت: اقدامات دستگاههای اجرایی در حوزه وظایف خود قابل تقدیر است، اما این اقدامات باید به نتیجه ملموس برای مردم منجر شود و مشکل آب شرب نایسر و آساوله هرچه سریعتر برطرف شود.
ایستگاههای پمپاژ از خاموشی خارج شوند
زرهتن لهونی با اشاره به تأثیر قطعی برق بر روند آبرسانی اظهار کرد: لازم است با هر شیوه ممکن، ایستگاههای پمپاژ آب نایسر و آساوله از برنامه خاموشی خارج شوند تا اختلالی در تأمین آب شرب این مناطق ایجاد نشود.
وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق باید با کاهش خاموشیها، شرایط لازم برای فعالیت مستمر تأسیسات آبرسانی را فراهم کند و شرکت آب و فاضلاب نیز با اتخاذ راهکارهای فنی، مشکل کمآبی و قطعی آب را برطرف کند.
استاندار کردستان با تأکید بر اینکه حل این مسئله نیازمند همکاری میانبخشی است، تصریح کرد: شهرداری، شرکت آب و فاضلاب، شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاههای مرتبط باید با حضور میدانی و هماهنگی کامل، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات انجام دهند تا شهروندان در روزهای گرم سال با کمبود آب شرب مواجه نشوند.
وی همچنین از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خواست با بازدیدهای میدانی و حضور مستمر در مناطق دارای مشکل، روند اجرای برنامههای اصلاحی را از نزدیک مدیریت و پیگیری کند.
دستگاهها نتیجه اقدامات را اعلام کنند
زرهتن لهونی با تاکید بر مشکل آب شرب این مناطق در ایام گرما خاطرنشان کرد: برنامههایی که برای رفع مشکلات آبرسانی تدوین میشود باید در موعد مقرر به نتیجه برسد و دستگاههای مسئول نیز گزارش اقدامات و میزان پیشرفت کار را به صورت شفاف ارائه کنند.
وی تأکید کرد: انتظار مردم، رفع مشکلات آب شرب و برخورداری از خدمات پایدار است و همه مدیران باید با احساس مسئولیت، این مطالبه را در اولویت کاری خود قرار دهند تا تنش آبی نایسر و آساوله در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
زرهتن لهونی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در توسعه شهری، اظهار کرد: ساختوسازها باید بر اساس مطالعات کارشناسی و با در نظر گرفتن ظرفیت زیرساختها انجام شود تا در آینده شاهد بروز مشکلاتی مانند تنش در تأمین آب و برق نباشیم.
استاندار کردستان با بیان اینکه نایسر و آساوله از مهمترین مناطق دارای تنش آبی در سنندج هستند، تصریح کرد: در مجموع حدود ۱۰۰ هزار نفر در این دو منطقه سکونت دارند و لازم است برای رفع مشکلات آب شرب آنان، راهکارهای فوری و عملیاتی اتخاذ شود.
وی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با جدیت موضوع را دنبال کنند و اقدامات انجام شده به نتیجه ملموس برای مردم منجر شود. بخشی از این مشکلات با اجرای طرحهای کوتاهمدت قابل مدیریت است، اما برای رفع ریشهای آن نیز باید مطالعات کارشناسی و برنامهریزی بلندمدت انجام گیرد.
زرهتن لهونی با اشاره به تجربه اجرای طرح تأمین آب شرب بانه، گفت: پروژهای که برآورد میشد اجرای آن بیش از دو سال زمان ببرد، با تلاش شبانهروزی مجموعه دستگاههای اجرایی ظرف چهار ماه و نیم به سرانجام رسید و این نشان میدهد در صورت همدلی و پیگیری مستمر، میتوان پروژههای مهم را در زمان کوتاهتری به نتیجه رساند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه شرایط فعلی آبرسانی در نایسر و آساوله قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: نباید شرایط به گونهای باشد که مردم یک محله دو یا سه روز از آب شرب محروم بمانند و همه دستگاههای مسئول موظف هستند با اقدام فوری، این مشکل را برطرف کنند.
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