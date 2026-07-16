مرگ دوجوان در اثر شنای غیرمجاز در آذربایجان غربی

فرزین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز پنجشنبه گزارشی مبنی بر غرقشدگی یک جوان مراغهای در آبشار شلماش سردشت به مرکز اورژانس اعلام شد که بلافاصله کد عملیاتی پایگاه شهری اورژانس به محل حادثه اعزام شد.
رضازاده گفت: بررسیهای اولیه نشان داد این جوان پس از شیرجه زدن در آبشار و برخورد سر با سنگ، دچار ضربه شدید به سر و آسیب مغزی شده و سپس در آب غرق شده است. پیش از رسیدن نیروهای اورژانس، وی توسط مردم از آب بیرون کشیده شده بود.
وی ادامه داد: کارشناس های اورژانس بلافاصله پس از حضور در محل، عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) را آغاز کردند. عملیات احیا به مدت حدود ۳۰ دقیقه در محل حادثه ادامه یافت و در طول انتقال بیمار نیز بدون وقفه انجام شد.
رضازاده افزود:مصدوم در ادامه به بیمارستان امام خمینی (ره) سردشت منتقل شد، اما با وجود تلاشهای مستمر تیم درمانی، قبل از رسیدن آمبولانس جان خود را از دست داه بود.
وی تاکید کرد: شیرجه زدن در آبشارها، رودخانهها و مناطق طبیعی ناشناخته به دلیل احتمال کمعمق بودن آب، وجود سنگهای پنهان و جریانهای خطرناک، میتواند منجر به آسیبهای شدید نخاعی، ضربه مغزی و غرقشدگی شود. از شهروندان درخواست میشود از انجام این اقدام در چنین محیطهایی خودداری کنند.
مرگ تلخ جوان ۱۹ ساله سقزی بر اثر غرقشدگی در سد بوکان
رئیس اورژانس استان، در ادامه گفت: در حادثه دوک گزارش غرق شدگی در بوکان به اورژانس اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه فوریتهای پزشکی یکشوه بوکان به عنوان نزدیکترین واحد امدادی به محل حادثه اعزام شد.
رضازاده اضافه کرد: با رسیدن تیم فوریتهای پزشکی و ارزیابی اولیه، بلافاصله اقدامات پیشرفته احیای قلبی ریوی (CPR) بر روی جوان حادثهدیده (اهل و ساکن شهرستان سقز) آغاز شد، اما متأسفانه تلاشهای کادر اورژانس برای بازگرداندن علائم حیاتی وی مؤثر واقع نشد.
رئیس اورژانس استان آذربایجان غربی گفت: پیکر این جوان ۱۹ ساله جهت انتقال به مرکز درمانی، تحویل همکاران فوریتهای پزشکی شهرستان سقز شد تا به بیمارستان شفا سقز منتقل گردد.
رضازاده، با ابراز تاسف از وقوع این حادثه ناگوار گفت: متأسفانه یک جوان ۱۹ ساله به دلیل شنا در منطقه ممنوعه سد بوکان، دچار غرقشدگی شد و تلاشهای همکاران ما نیز برای احیای وی بینتیجه ماند.
وی با تاکید مجدد بر خطرات مرگبار شنا در سدها و کانالهای آبرسانی، از عموم شهروندان و مسافران خواست تا از شنا در مناطق پرخطر و فاقد نجاتغریق به شدت خودداری کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، فوراً با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.
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