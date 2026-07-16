به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، شمار شهدای حمله به پلهای بندر خمیر به سه نفر افزایش یافته است.
همچنین در این حمله ۹ نفر مجروح شدند که روند رسیدگی درمانی به مصدومان از سوی نیروهای امدادی و کادر درمان در حال انجام است.
تردد در محور بندرعباس- لار در محدوده شهرستان بندرخمیر به کندی از سر گرفته شده است و جهت مدیریت بار ترافیکی کماکان از مردم درخواست میشود از تردد غیر ضرور پرهیز کنند.
جزئیات بیشتر درباره وضعیت مصدومان، هویت شهدا و ابعاد این حادثه پس از اعلام مراجع رسمی منتشر خواهد شد.
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