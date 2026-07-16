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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۸

شمار شهدای حمله به پل‌های بندرخمیر به ۳ نفر رسید؛ ۹ نفر مجروح شدند

شمار شهدای حمله به پل‌های بندرخمیر به ۳ نفر رسید؛ ۹ نفر مجروح شدند

بندرعباس- بر اساس آخرین آمار، شمار شهدای حمله به پل‌های بندرخمیر به سه نفر افزایش یافت و ۹ نفر نیز در این حمله مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی، شمار شهدای حمله به پل‌های بندر خمیر به سه نفر افزایش یافته است.

همچنین در این حمله ۹ نفر مجروح شدند که روند رسیدگی درمانی به مصدومان از سوی نیروهای امدادی و کادر درمان در حال انجام است.

تردد در محور بندرعباس- لار در محدوده شهرستان بندرخمیر به کندی از سر گرفته شده است و جهت مدیریت بار ترافیکی کماکان از مردم درخواست می‌شود از تردد غیر ضرور پرهیز کنند.

جزئیات بیشتر درباره وضعیت مصدومان، هویت شهدا و ابعاد این حادثه پس از اعلام مراجع رسمی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6890160

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