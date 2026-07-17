به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام ارشد آمریکایی در گفتگو با «وال‌استریت ژورنال»، با اذعان به حملات هوایی کشورش علیه پل‌های ایران، مدعی شد که حملات صورت‌ گرفته به پل‌های مواصلاتی ایران، با هدف مسدود سازی مسیرهای لجستیکی به سمت بندرعباس و تلاش برای قطع دسترسی به پایگاه‌های دریاییِ حافظِ امنیتِ تنگه هرمز صورت گرفته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن با نقض آشکار حاکمیت ملی ایران و به بهانه‌های واهیِ جلوگیری از عملیات دریایی، دست به تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی زده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است که هرگونه تجاوز به خاک و زیرساخت‌های این کشور، بی‌پاسخ نخواهد ماند.

این‌گونه اقداماتِ خصمانه و اذعان صریح مقامات آمریکایی به آن، بار دیگر ثابت می‌کند که سیاست‌های واشنگتن در منطقه، محرک اصلی بی‌ثباتی بوده و این دست‌اندازی‌ها به منافع ایران، هیچ جایگاهی در قوانین بین‌المللی ندارد.







