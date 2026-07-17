وزارت بهداشت: پرستاران فقط دنبال مطالبات صنفی نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی اظهار داشت: اگرچه پیگیری مطالبات صنفی از جمله عدالت در پرداخت، اصلاح تعرفه‌ها و بهبود وضعیت معیشتی پرستاران ضروری است، اما تقویت جایگاه این حرفه در نظام سلامت مستلزم ایجاد توازن میان مطالبه‌گری و ارتقای کیفیت خدمات است.

وی با بیان اینکه مشروعیت و قدرت هر حرفه از اعتماد مردم سرچشمه می‌گیرد، افزود: مدیران پرستاری باید در کنار تعامل با مراکز تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سیاست‌گذاری، تمام توان خود را بر ارائه خدمات استاندارد، ایمن و باکیفیت متمرکز کنند؛ زیرا اعتماد عمومی مهم‌ترین پشتوانه برای تحقق مطالبات حرفه‌ای است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری گفت: توسعه مستندسازی الکترونیک، استقرار امضای الکترونیک پرستاران، طراحی داشبوردهای مدیریتی، تدوین شاخص‌های حساس به مراقبت پرستاری و استفاده از داده‌های دقیق برای تصمیم‌گیری، از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری مدیران پرستاری در سراسر کشور به اجرا درآمده و جایگاه حرفه پرستاری را در نظام سلامت تقویت کرده است.

عبادی، توسعه خدمات پرستاری در منزل را یکی از راهبردهای اصلی معاونت پرستاری دانست و افزود: حضور پرستاران در خانه مردم علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، امکان ارائه خدمات علمی، مستمر و انسان‌محور را فراهم می‌کند. گسترش این خدمات و توسعه پوشش بیمه‌ای آن، به‌ویژه در حوزه مراقبت از بیماران مزمن و سالمندان، می‌تواند ضمن ارتقای کیفیت زندگی بیماران، هزینه‌های نظام سلامت را نیز به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

وی با اشاره به اهمیت مراقبت‌های تسکینی تصریح کرد: با افزایش جمعیت سالمند و شیوع بیماری‌های مزمن، نظام سلامت ناگزیر به توسعه خدمات مراقبت تسکینی است و پرستاران نقش محوری در این حوزه خواهند داشت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت بر ضرورت سرمایه‌گذاری مؤثر در آموزش و توانمندسازی پرستاران تأکید کرد و گفت: برنامه‌های آموزشی باید واقعی، کاربردی و اثربخش باشند و صرفاً برای تکمیل فرآیندهای اداری برگزار نشوند؛ زیرا منابع این آموزش‌ها از محل تعرفه‌های پرستاری تأمین می‌شود و استفاده صحیح از آن، حق پرستاران و مردم است.

عبادی همچنین توسعه نقش‌های حرفه‌ای پرستاران از جمله «پرستار متخصص» را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و افزود: باید از ظرفیت نیروهای دارای دانش و مهارت تخصصی بیش از گذشته استفاده شود تا مردم با توانمندی‌های گسترده جامعه پرستاری آشنا شوند و خدمات تخصصی پرستاری در نظام سلامت گسترش یابد.

وی با اشاره به اجرای طرح «پرستار پیگیر» اظهار کرد: این برنامه که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده، اکنون ۱۶ بیماری مزمن را تحت پوشش قرار داده است. نتایج اجرای طرح نشان می‌دهد میزان بستری مجدد بیماران در مقایسه با استانداردهای جهانی به شکل قابل توجهی کاهش یافته و در برخی بیماری‌ها تا ۲۰ تا ۲۵ درصد از مراجعات مجدد جلوگیری شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: در قالب این طرح، علاوه بر پیگیری وضعیت بیماران پس از ترخیص، اعضای خانواده بیماران مبتلا به برخی سرطان‌های ارثی نیز تحت غربالگری قرار گرفته‌اند که این اقدام به شناسایی زودهنگام موارد جدید بیماری و کاهش هزینه‌های درمان کمک کرده است.

عبادی همچنین به خدمات جامعه پرستاری در شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: در ایام جنگ، بیش از ۸۰۰ پرستار به صورت داوطلبانه برای ارائه خدمات مشاوره تلفنی اعلام آمادگی کردند و از طریق سامانه ۴۰۳۰، خدمات رایگان مشاوره در زمینه گرمازدگی، مشکلات گوارشی و سایر نیازهای سلامت به مردم ارائه شد.

وی با اشاره به اجرای طرح ارزیابی بیمارستان‌های برتر در حوزه پرستاری خاطرنشان کرد: نزدیک به هزار بیمارستان بر اساس شاخص‌های حساس به مراقبت پرستاری و عملکرد طرح «پرستار پیگیر» مورد ارزیابی قرار گرفتند و در این اجلاس از ۱۴ بیمارستان برتر تقدیر شد؛ انتخابی که با هدف ترویج الگوهای موفق و ارتقای کیفیت خدمات پرستاری در سراسر کشور انجام شده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در نظام پرداخت و ارتقای جایگاه حرفه‌ای پرستاران گفت: آینده پرستاری در گرو حرکت از یک شغل صرف به یک حرفه اثرگذار اجتماعی است؛ حرفه‌ای که با حضور فعال در جامعه، توسعه خدمات تخصصی، افزایش کیفیت مراقبت و جلب اعتماد مردم، می‌تواند جایگاه واقعی خود را در نظام سلامت تثبیت کند.