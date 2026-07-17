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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۴

تصویب نهایی طرح انحلال «کنست» رژیم صهیونیستی

تصویب نهایی طرح انحلال «کنست» رژیم صهیونیستی

کنست یا همان پارلمان رژیم صهیونیستی طرح انحلال خود را به طور نهایی تصویب کرد و طبق گزارش رسانه‌های عبری، انتخابات زودهنگام این رژیم ۲۷ اکتبر آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از شبکه آی۲۴ نیوز این رژیم اعلام کردند که کنست (پارلمان رژیم اشغالگر) انحلال خود را به طور نهایی تصویب کرده است.

بر اساس گزارش این رسانه ها، کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی با تصویب نهایی طرح انحلال خود به فعالیت دوره کنونی‌اش پایان داد.

پیش بینی می شود که با این مصوبه، روند تعیین زمان انتخابات جدید، در روزهای آینده آغاز شود.

روزنامه  عبری یدیعوت آحارانوت هم گزارش داد که بیست و پنجمین دور پارلمان رژیم صهیونیستی به انحلال خود رأی مثبت داده است و انتخابات زودهنگام ۲۷ اکتبر آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6890231

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