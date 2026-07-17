تصویب نهایی طرح انحلال «کنست» رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های رژیم صهیونیستی به نقل از شبکه آی۲۴ نیوز این رژیم اعلام کردند که کنست (پارلمان رژیم اشغالگر) انحلال خود را به طور نهایی تصویب کرده است.

بر اساس گزارش این رسانه ها، کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی با تصویب نهایی طرح انحلال خود به فعالیت دوره کنونی‌اش پایان داد.

پیش بینی می شود که با این مصوبه، روند تعیین زمان انتخابات جدید، در روزهای آینده آغاز شود.

روزنامه عبری یدیعوت آحارانوت هم گزارش داد که بیست و پنجمین دور پارلمان رژیم صهیونیستی به انحلال خود رأی مثبت داده است و انتخابات زودهنگام ۲۷ اکتبر آینده برگزار خواهد شد.