مصرف برق در شیراز ۷.۷۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا خسروی با اشاره به افزایش قابل توجه مصرف برق در روزهای اخیر، از شهروندان خواست با رعایت اصول مدیریت مصرف، در حفظ پایداری شبکه برق و تأمین این انرژی حیاتی مشارکت کنند.

وی گفت: بر اساس آمارهای ثبت‌شده، میزان مصرف برق در حوزه تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق شیراز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۷۸ درصد افزایش یافته و از ۲.۰۹۶ گیگاوات به ۲.۲۵۸ گیگاوات رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز افزود: بررسی آمارها نشان می‌دهد مصرف برق در بخش خانگی ۱۱.۱۱ درصد، در بخش کشاورزی ۱۳.۳۱ درصد و در سایر تعرفه‌ها ۱۳.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

خسروی با اشاره به تداوم ناترازی در شبکه برق کشور و شرایط خاص کنونی، مدیریت مصرف را ضرورتی ملی دانست و گفت: صرفه‌جویی در مصرف برق علاوه بر کمک به حفظ پایداری شبکه، می‌تواند در تأمین برق مورد نیاز مناطق جنوبی کشور که در خط مقدم مقابله با حملات دشمن قرار دارند نیز مؤثر باشد.

وی با اشاره به افزایش دمای هوا در روزهای پیش رو، از مشترکان خواست با رعایت توصیه‌های ساده‌ای همچون استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد یا بالاتر و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف، نقش مؤثری در کاهش بار شبکه ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پایان با قدردانی از همراهی شهروندان تأکید کرد: همکاری مردم در مدیریت مصرف، مهم‌ترین عامل حفظ پایداری شبکه برق در روزهای اوج مصرف است و می‌تواند از بروز خاموشی‌های ناخواسته جلوگیری کند.