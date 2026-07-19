به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی صبح یکشنبه در جلسه مدیریت محلهمحور اظهار کرد: مدیریت مصرف آب و اصلاح شبکههای فرسوده باید همزمان با توسعه منابع آبی دنبال شود.
وی افزود: تجربه خشکسالی سال گذشته نشان داد که اصلاح الگوی مصرف و مشارکت مردم از مهمترین راهکارهای مدیریت بحران آب است.
مدیرکل آبفا گفت: در طرح جدید، مردم عملیات حفاری را انجام میدهند و شرکت آبفا مسئولیت لولهگذاری و نظارت فنی را بر عهده دارد که این اقدام موجب کاهش هزینهها و افزایش مشارکت اجتماعی شده است.
رضایی اضافه کرد: افزایش مطالبات پس از تفکیک محلات طبیعی است، اما مدیریت محلهمحور امکان اولویتبندی دقیقتر پروژههای آبرسانی را فراهم میکند.
وی تأکید کرد: مشارکت مردم علاوه بر تسریع اجرای پروژهها، موجب حفاظت بهتر از شبکههای آبرسانی خواهد شد.
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