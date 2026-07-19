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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

دستگیری عاملان نزاع منجر به مجروحیت در یکی از روستاهای خرم‌آباد

دستگیری عاملان نزاع منجر به مجروحیت در یکی از روستاهای خرم‌آباد

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری عاملان نزاع منجر به مجروحیت در یکی از روستاهای خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک درگیری مسلحانه در یکی از روستاهای توابع شهرستان خرم‌آباد، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات پلیسی، سه نفر از عاملان اصلی این نزاع را شناسایی و دستگیر کردند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این نزاع بر سر اختلافات ملکی چندساله رخ‌داده و در جریان این حادثه سه نفر مجروح شدند که هم‌اکنون تحت درمان در بیمارستان هستند.

مأموران انتظامی دراین‌رابطه، دو دستگاه خودروی مرتبط با این پرونده را توقیف و در بازرسی از آنها یک قبضه سلاح گلوله‌زنی به همراه تعدادی فشنگ کشف شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6892288

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