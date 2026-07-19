به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع یک درگیری مسلحانه در یکی از روستاهای توابع شهرستان خرم‌آباد، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات پلیسی، سه نفر از عاملان اصلی این نزاع را شناسایی و دستگیر کردند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این نزاع بر سر اختلافات ملکی چندساله رخ‌داده و در جریان این حادثه سه نفر مجروح شدند که هم‌اکنون تحت درمان در بیمارستان هستند.

مأموران انتظامی دراین‌رابطه، دو دستگاه خودروی مرتبط با این پرونده را توقیف و در بازرسی از آنها یک قبضه سلاح گلوله‌زنی به همراه تعدادی فشنگ کشف شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.