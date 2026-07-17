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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۲

درخواست چین و پاکستان برای آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا

درخواست چین و پاکستان برای آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا

وزیر امور خارجه چین از همه طرف‌ها خواست که به تعهدات خود پایبند باشند و تفاهم‌نامه آتش‌بس بین ایران و آمریکا را اجرا کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که این کشور و پاکستان خواهان آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا هستند.

بر اساس این گزارش،‌ وزارت امور خارجه چین با اشاره به گفتگوهای روز پنجشنبه میان وزرای خارجه چین و پاکستان در شانگهای، اعلام کرد که «وانگ یی» و همتای پاکستانی‌اش «اسحاق دار»، خواستار برقراری آتش‌بس و ازسرگیری گفتگوها میان آمریکا و ایران شده‌اند.

این وزارتخانه افزود که وانگ یی از تمامی طرف‌ها خواست به تعهدات خود عمل کرده و به تفاهم‌نامه آتش‌بس پایبند باشند.

وزیر خارجه چین پیشتر هم در دیدار با همتای سعودی خود بر حمایت کشورش از حفظ روند مذاکرات میان ایالات متحده و ایران تاکید کرده و خواستار توافق جامعی میان دو کشور شده بود که برای همه کشورهای منطقه قابل قبول باشد.

کد مطلب 6890262

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    نظرات

    • حسن IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
      0 1
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      پاکستان اگر توان حداقل زدن پوزه بند به سگ هار زرد را دارد حرف بزند وگرنه خودش را کنار بکشد بهتر است
    • IR ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
      0 0
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      حالا که بعضی،ها تصمیم به جنگ دارند ،حالا فرقی نمی کنه از داخل ایران باشد ویا امریکا باشد ،به هر حال مسئولیت بر عهده خودشان هست
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۶
      1 0
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      تا ضربات ایران دردناک تر شد و داره اثر میکنه دوباره میانجی ها فعال شدن...

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