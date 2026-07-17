به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که این کشور و پاکستان خواهان آتش‌بس و از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا هستند.

بر اساس این گزارش،‌ وزارت امور خارجه چین با اشاره به گفتگوهای روز پنجشنبه میان وزرای خارجه چین و پاکستان در شانگهای، اعلام کرد که «وانگ یی» و همتای پاکستانی‌اش «اسحاق دار»، خواستار برقراری آتش‌بس و ازسرگیری گفتگوها میان آمریکا و ایران شده‌اند.

این وزارتخانه افزود که وانگ یی از تمامی طرف‌ها خواست به تعهدات خود عمل کرده و به تفاهم‌نامه آتش‌بس پایبند باشند.

وزیر خارجه چین پیشتر هم در دیدار با همتای سعودی خود بر حمایت کشورش از حفظ روند مذاکرات میان ایالات متحده و ایران تاکید کرده و خواستار توافق جامعی میان دو کشور شده بود که برای همه کشورهای منطقه قابل قبول باشد.