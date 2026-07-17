نقشه دشمن برای حمله به ایران؛ این جنگ فقط نظامی نیست

ناصر خیرخواه کارشناس - مجری رادیو اقتصاد با تأکید بر اینکه ایران درگیر یک «جنگ ترکیبی» است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جنگ تنها ابعاد نظامی ندارد، بلکه حوزههای اقتصادی، رسانهای، اجتماعی و روانی را نیز در بر میگیرد. از اینرو، رسانهها بهویژه رادیو اقتصاد، باید با تکیه بر تحلیلهای تخصصی، پیامدهای بلندمدت این تحولات بر بازارهای انرژی، گاز، هلیوم و اقتصاد منطقه را برای افکار عمومی تبیین کنند.
خیرخواه اطلاعرسانی مبتنی بر منابع موثق را ضروری دانست و اظهار کرد: انتشار دقیق اخبار، انعکاس توانمندیهای کشور و تشریح آثار اقتصادی تجاوز آمریکا، نقش مهمی در خنثیسازی عملیات روانی دشمن دارد.
وی با اشاره به فرهنگ تاریخی ملت ایران گفت: ملت ایران هیچگاه آغازگر جنگ و تجاوز نبوده و همین پیشینه تاریخی، همراه با آموزههای ایرانی - اسلامی، مهمترین عامل تابآوری کشور در شرایط کنونی است.
این کارشناس مجری رادیو اقتصاد، درباره پیامدهای اقتصادی حملات به جنوب کشور نیز تصریح کرد: با توجه به سهم بالای اقتصاد دریامحور در تجارت ایران، دشمن تلاش میکند از طریق فشار بر مسیرهای دریایی، آثار تحریمها را تشدید کند؛ اما مدیریت منابع، تأمین کالاهای اساسی، حمایت از تولید و همکاری دولت با بخش خصوصی، ظرفیت عبور از این شرایط را فراهم کرده است.
خیرخواه با هشدار نسبت به گسترش شایعات در فضای رسانهای تأکید کرد: روایت درست، بهموقع و مستند، میدان را از رسانههای معاند میگیرد و حتی موجب شده بسیاری از رسانههای فارسیزبان خارج از کشور نیز برای اطلاع از تحولات، به منابع داخلی ایران استناد کنند.
وی در پایان از فعالان اقتصادی و مردم خواست با حفظ همدلی، مدیریت صحیح منابع، حمایت از تولید و توجه به اقشار آسیبپذیر، همچون گذشته در کنار یکدیگر بایستند و تأکید کرد: سرمایه اصلی ایران در این نبرد، آگاهی، صبوری، انسجام ملی و اتکای به توان داخلی است.
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